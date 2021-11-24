Назад в 90-е: «Петербургский дневник» представил фильм «Путешествие из Ленинграда в Петербург»

Работа над картиной длилась около полугода.

Первый документальный фильм издания «Петербургский дневник» рассказывает о том, как тридцать лет назад городу возвращали историческое название. Режиссер Евгений Попов, сценарист Ольга Радвилович и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов работали над картиной около полугода.

Этот фильм не только ретроспективная встреча с очевидцами и участниками исторических событий, но и разговор с современными петербуржцами. Так, рассказ сенатора, вдовы единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмилы Нарусовой соседствует в фильме с работами стрит-арт-художника Покраса Лампаса. Вместе с Людмилой Нарусовой и Покрасом Лампасом в фильме также приняли участие первый губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, председатель Ленсовета в 1991 году Александр Беляев, художник, музыкант и актер Сергей Бугаев-Африка, дизайнер Леонид Алексеев.

«Нашей главной задачей было показать преемственность поколений. Несмотря на то что город не называется Ленинградом уже тридцать лет, мы все равно бережно храним память о блокаде и подвиге ленинградцев, что проявляется в том числе и в топонимике. Это подтвердил каждый герой нашей картины», – объясняет задумку Кирилл Смирнов.

Напомним, что опрос о названии нашего города состоялся 12 июня 1991 года: 54% горожан проголосовали за возвращение исторического имени, а 42% – за сохранение названия Ленинград. Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 6 сентября 1991 года Ленинград стал Санкт-Петербургом.

Фильм-путешествие можно посмотреть на youtube-канале «Петербургского дневника».