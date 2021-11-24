Когда откроют елочные базары в Санкт-Петербурге в 2021 году: Дата начала работы в декабре

Когда начнут работать елочные базары в Петербурге в 2021 году Фото: Полина ШАНДРАК

Почувствовать приближение Нового года и прикупить домой настоящую живую ель жители Северной столицы смогут уже через месяц. Традиционно в декабре в городе начинают работать елочные базары. "Комсомолка" узнала, когда откроют елочные базары в Санкт-Петербурге в 2021 году, на которых можно купить настоящую елку или приобрести еловые ветки.

Как рассказали в комитете имущественных отношений, елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря 2021 года. Работать они будут на протяжении 12 дней вплоть до 31 декабря. После этого они свернут свою деятельность.

Традиционно торговля будет проводиться во всех районах Северной столицы. Однако пока что конкретные адреса точек, где будут располагаться базары, пока что не определены. Эта информация появится уже ближе к началу самой торговли. Однако, так как многие договоры между городом и поставщиком были заключены еще год назад, то большинство мест продаж останется неизменным.

Напомним, что в прошлом году метровую ель в Петербурге можно было приобрести за 700-900 рублей, а сосну от 1,2 тысячи рублей и выше.