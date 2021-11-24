Обязательная вакцинация от коронавируса в Ленинградской области для людей старше 60 лет: Кому надо привиться и до какого числа

Обязательная вакцинация от коронавируса в Ленинградской области для людей старше 60 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Роспотребнадзора 47-го региона Ольга Историк внесла изменения в постановление о вакцинации. Так, с 24 ноября 2021 года введена обязательная вакцинация от коронавируса в Ленинградской области для людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, а также учащихся колледжей и университетов, которым уже исполнилось 18 лет.

- Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление об обязательной вакцинации, в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов, - заявила Ольга Историк.

Кроме того, обязательную вакцинацию от коронавируса также должны пройти студенты средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений, которым уже исполнилось 18 лет.

Третьими под обязательную вакцинацию попали федеральные государственные служащие, те которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области.

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