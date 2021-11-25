19 гектаров «Свирской Победы»

В единственном сохранившемся павильоне парка работает историко-краеведческий музей. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Ленобласти.

ПЕРВЫЙ И ВАЖНЫЙ

Единственный в стране парк, который заложили во время войны, сейчас переживает второе рождение. Речь о мемориале «Свирская Победа». Жители Лодейного Поля очень хотели его восстановить, ведь именно здесь произошли переломные события во время Великой Отечественной, и в 2018 году обратились с просьбой о помощи в Общественную палату региона.

Когда в парк приехали члены палаты, они увидели пустоту: павильонов нет, памятники ветшают, тропы заросли. Стало понятно - парк необходимо реконструировать. Обще-ственники высказали готовность оказывать всестороннюю помощь по всем направлениям. После осмотра закипела работа: делегация выдала рекомендации, которые коснулись всех, кто имел отношение к парку. А вскоре в областном правительстве началась подготовка документов для проведения государственной историко-культурной экспертизы и определения статуса мемориального парка.

ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ШАГИ

Сейчас пришло время подводить первые итоги.20 ноября 2021 года на берега Свири вновь отправился пул из общественных деятелей и представителей власти. Теперь уже по аккуратным тропам мемориального парка участники прошли в историко-краеведческий музей и здесь познакомились с экспозициями, рассказывающими об истории местного края и участии района в Великой Отечественной войне.

- Да, еще многое предстоит сделать, - признал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Но главное, что в этом году парку «Свирская Победа» присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Теперь правительство Ленобласти может внести парк в федеральную программу по реставрации и превратить его в современный музей под открытым небом.

- Важно понять, в каком виде будет парк, - продолжил Юрий Васильевич. - Например, нужно ли восстанавливать памятник Сталину? Это историческая личность, важная для того периода. Его роль в победе сложно переоценить. Но вопрос с памятником еще будет изучаться, решения пока нет.

Еще один момент: нужно ли реконструировать павильоны? Когда-то в них была военная техника. В парке хотят заложить новую Аллею героев, обновить и расчистить пространство. Это может привлечь туристов и любителей военной истории, надеются в Лодейном Поле.

Возрождать памятник такого размера - 19 гектаров! - дело серьезное. Чтобы «Свирская По-беда» стала действительно востребованным и интересным местом, предстоит долгий путь, но главное - он начат.

СПРАВКА

В 1944 году в Север-ном Присвирье произошли важные исторические события. Чтобы создать условия для форсирования советскими войсками Свири, шестнадцати до бровольцам нужно было переправить через реку тяжелые плоты с манекенами, вызывая огонь на себя. Финны «купились» на ложное форсирование, начали стрелять и раскрыли свои позиции. Шестнадцать гвардейцев за свой подвиг получили звания Героев Советского Союза.

В том же году в Лодейном Поле открыли музейный парк, посвященный свирской победе: посадили деревья, построили павильоны, забетонировали землянки и блиндажи.

В 1950-е годы из-за «ленинградского дела» музей расформировали и на долгое время о нем забыли.