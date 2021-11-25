«Ростелеком» помог «ТЭК СПб» автоматизировать сбор показаний с узлов учета энергоресурсов. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Число приборов для дистанционного снятия показаний с узлов учета энергоресурсов государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб») за четыре года увеличилось в три раза. Работоспособность умной системы обеспечивает «Ростелеком».

В рамках контракта с одной из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада оператор поставляет необходимое оборудование и обеспечивает связь системы передачи данных со всеми устройствами, использующимися для подключения узлов абонентов к автоматизированной системе сбора показаний (АСПП) ГУП «ТЭК СПб».

ГУП «ТЭК СПб» ведет активную работу по внедрению АССП с 2015 года. Данное решение позволяет обеспечить прозрачность взаиморасчетов между поставщиком тепловой энергии и горячей воды и их потребителями, а также повышает достоверность данных о теплопотреблении. Подключение общедомовых приборов учета к автоматизированной системе избавляет управляющие компании от необходимости ежемесячно снимать показания вручную и формировать отчеты. Из более 16 000 зданий, которые обслуживает ГУП «ТЭК СПб», 12 700 оснащены узлами учета тепловой энергии, причем в 9,6 тысяч зданий счетчики автоматизированы. В 2022 году предприятие планирует интегрировать в АСПП еще 486 узлов учета. Таким образом, количество узлов учета в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб», способных передавать данные дистанционно, вырастет почти до 80%.

- Повышение уровня автоматизации приборов учета в зоне ТЭК отвечает курсу предприятия на автоматизацию хозяйственных процессов, клиентоориентированность и прозрачность расчетов, - говорит Иван Болтенков, генеральный директор ГУП «ТЭК СПб». - Интеграция узлов учета в систему позволила сократить долю ручного труда при обработке показаний, а срок проверки ежемесячных отчетов о теплопотреблении сократился в два раза: с восьми до четырех дней.

- Надежная связь с узлами учета – необходимое условие для работы умной системы сбора показаний. В рамках нового соглашения, рассчитанного на три года, «Ростелеком» предоставит предприятию более 700 сим-карт операторов сотовой связи и обеспечит бесперебойную работу модемного оборудования с их использованием, - комментирует Дмитрий Коноплев, директор департамента по работе с крупными заказчиками МРФ «Северо-Запад» ПАО Ростелеком. - ГУП «ТЭК СПб» уделяет большое внимание инновациям и внедрению современных технических решений, и мы рады выступать партнерами крупнейшей теплоэнергетической компании Северной столицы.