Коммунальщики объяснили, зачем закрасили граффити с Достоевским в Кузнечном переулке

Граффити с Федором Достоевским просуществовало всего два дня. Фото: URBAN-фреска

Уничтожение портрета Федора Достоевского в Кузнечном переулке вызвало волну гнева в социальных сетях. Петербуржцы не стеснялись в выражениях в отношении коммунальщиков. Ведь очевидно, что закрашивали граффити именно они.

- Многие частные экскурсии по Владимирскому округу проходили через арку с Достоевским, - отмечает экскурсовод Сергей Елагин. - Граффити ведь находится рядом с музеем писателя. Фотографировались с ним как участники архитектурных экскурсий, так и гости самого музея. Жаль, что город потерял такую яркую неформальную достопримечательность.

Но в «ЖКС №2 Центрального района», в ведении которых и находится тот самый дом номер 8, говорят, что действовали строго по инструкции.

- В соответствии с действующим законодательством, управляющая компания обязана содержать дома, находящиеся в управлении в надлежащем состоянии, в том числе и фасады многоквартирных домов, - объяснили коммунальщики.

В ином случае, как сообщают в управляющей компании, для юридических лиц предусмотрен штраф от 500 тыс рублей до 1 миллиона.

Так был ли шанс у граффити остаться? В Санкт-Петербурге есть механизм согласования граффити. На сайте комитета по Градостроительству и архитектуре опубликован пошаговый алгоритм. Требуется согласование с собственником и с самим Комитетом. Есть перечень домов, на которые граффити наносить ни в каком случае нельзя. И дома №8 в Кузнечном переулке в этом списке нет. А значит согласовать было можно. Правда, в среде граффитчиков считается, что уличное искусство априори протестное и согласовывать его нельзя. А уничтожение граффити является неотъемлемой частью жанра.

Напомним, граффити с Достоевским впервые появилось на стене дома 8 в Кузнечном переулке в 2019 году после праздника "День Достоевского". Летом 2021 года изображение закрасили, затем отмыли. Перед 200-летием писателя в ноябре этого года закрасили вновь. Автор граффити - художник Олег Лукьянов - свою работу восстановил. Но продержалась она всего два дня. Рисовать заново автор больше не намерен.