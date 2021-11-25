Указ губернатора о продлении ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года: Официальный текст

Указ Александра Беглова о продлении коронавирусных ограничений в Петербурге до 31 января 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 25 ноября 2021 года правительство Северной столицы выпустило новое постановление, в котором говорится, что коронавирусные меры и ограничения в городе будут продлены. Публикуем Публикуем официальный текст указа губернатора о продлении ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге до 31 января 2022 года.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121».

Изменения внесены на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу.

Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод.

При этом документы, подтверждающие соответствие граждан данным требованиям, корректируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н.

Это указанные в данном приказе сертификаты, содержащие QR-код, и справка, а также полученные гражданами до вступления в силу приказа документы и QR-коды, срок действия которых не истек.

В связи с этими изменениями Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга подготовит необходимые разъяснения и актуализирует методические рекомендации по вопросу реализации предусмотренных требований об ограничении допуска посетителей на территории соответствующих объектов.

Условие о необходимости предъявления гражданами, имеющими медицинский отвод, отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до предъявления, сохраняется.

Аналогичные изменения в части подтверждающих документов вносятся также в отношении всех объектов и мероприятий, для которых уже действует условие о допуске исключительно посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод.

С 27 декабря в гостиницы смогут заселяться исключительно граждане, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения.

При этом гражданам, заселившимся на основании отрицательного ПЦР-теста, необходимо будет каждые 72 часа после заселения предъявлять новый отрицательный ПЦР-тест.

Документы, подтверждающие завершение вакцинации или перенесение заболевания, такие же, как для других объектов и мероприятий.

С 27 декабря граждане, проживающие в гостиницах, не переболевшие или не прошедшие вакцинацию, смогут питаться в ресторанах при гостиницах.

Исполнительным органам государственной власти Санкт Петербурга дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, в том числе связанных с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов общественного питания, розничной торговли, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, и представить их Губернатору Санкт-Петербурга.

Иные ограничения продлеваются по 31 января.