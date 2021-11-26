«Двенадцать пушистых месяцев»: фотоконкурс для шариков и мурзиков

Победители фотоконкурса украсят страницы праздничного календаря от «Комсомолки». Фото: freepik.com.

ПРИЗ - В СТУДИЮ!

Настольный, настенный, отрывной, карманный… Существует столько видов календарей - и ни одного с фотографией вашего любимца, хотя он совершенно точно украсит даже обложку глянцевого журнала. Редакция «КП» готова это исправить!

«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Двенадцать пушистых месяцев». Всего среди победителей будет тринадцать красавцев (и красавиц!): шесть котов, шесть собак и самый обаятельный пушистик, который выиграет место на обложке. Двенадцать победителей выберут читатели и пользователи соцсетей, голосуя за фотографии понравившихся питомцев лайками. А тринадцатого финалиста определит жюри конкурса - представители редакции «Комсомольской правды» и компании Zooring.

Финалистов фотоконкурса ждет не только популярность. Каждый победитель получит экземпляр уникального календаря со своей фотографией на одной из страниц, вкусный приз - запас корма супер-премиум-класса от компании Zooring - и возможность поучаствовать в торжественной церемонии награждения.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К конкурсу допускаются рыжие и дымчатые, белые и черные, благородные и метисы, котята и щенки, взрослые животные, ведь любой питомец достоин появиться в нашем календаре!

- Выберите забавную фотографию своего домашнего животного, которая передает настроение одного из месяцев года. Можно выбрать любой - с января по декабрь.

- Опубликуйте снимок в специальной конкурсной теме «Фотоконкурс «Двенадцать пушистых месяцев» в официальном сообществе «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в ВКонтакте. Напишите, какой месяц вы выбрали, и немного познакомьте нас с вашим питомцем.

- Расскажите о фотоконкурсе всем знакомым - пусть поддержат вашего любимца лайком!

Загружать фотографии и голосовать за участников конкурса можно до 10 января 2022 года. А итоги конкурса подведем 12 января 2022 года.

Очаровательные «двенадцать месяцев» и «звезда обложки» получат вкусные и полезные призы от генерального партнера конкурса, компании Zooring. Фото: freepik.com.

Церемония торжественного награждения победителей пройдет 14 января 2022 года на елке в честь старого Нового года в «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге». Пушистые призеры получат запас корма от компании Zooring, а их владельцы - календарь на 2022 год с фотографией питомца.

Мы будем рады встретиться с победителями лично, поэтому принимаем заявки на участие в конкурсе от жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и тех, кто готов приехать на церемонию награждения.

Генеральный партнер конкурса - компания Zooring.

Компания производит экологически чистые корма высокого качества с большим содержанием животных ингредиентов - до 45 процентов.

Специалисты компании работают на рынке зооиндустрии более 20 лет. Они изучили лучшую рецептуру европейских кормов, и компетентные диетологи и ветеринары разработали состав кормов для собак и кошек Zooring. Продукты компании направлены не только на то, чтобы накормить животных, но и на решение их проблем: привередливость, лишний вес, стерилизация, проблемы с ЖКТ или суставами. На сайте zooring-rus.ru представлен широкий выбор кормов, имеющих профилактическую направленность.

Вкусные и полезные корма от компании Zooring выбирают те, кто заботится о здоровье, внешнем виде и настроении своих питомцев.

ВНИМАНИЕ!

Организаторы конкурса внимательно следят за ходом голосования и оставляют за собой право в случае технических злоупотреблений удалять голоса, имеющие признаки накрутки, в экстренных ситуациях и при наличии жалоб принимать решение о сокращении или продлении сроков голосования либо о его досрочном прекращении, а также об изменении механики определения победителей.