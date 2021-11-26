Бюджет Санкт-Петербурга на 2022 – 2024 годы: В приоритете – медицина и образование

760 миллиардов рублей город готов израсходовать на здравоохранение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую среду 24 ноября петербургский парламент в третьем чтении принял бюджет на 2022-2024 годы. Рассказываем, как распределят средства.

200 ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

На ноябрь 2021 года Петербургу не хватает около 350 школ и детских садов. Наиболее остро проблема ощущается в новых районах городах, где социальная застройка по-прежнему не поспевает за жилой.

На сферу образования уйдет пятая часть всего городского бюджета, а если точнее - 603,6 миллиарда рублей. В течение трех лет в Петербурге должно появиться 205 образовательных учреждения:128 садиков и 71 школа.

При этом школы будут отвечать всем современным требованиям: в каждой - по два бассейна и спортивных зала. На капитальный ремонт уже существующих учреждений выделят 22 миллиарда, а на их технические оснащение - 25 миллиардов.

На ноябрь 2021 года Петербургу не хватает около 350 школ и детских садов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Объем грантовой поддержки школ в 2022 году увеличится вдвое и достигнет отметки один миллиард рублей. Эти деньги позволят создать 500 лабораторий для профильных классов.

Почти 19 миллиардов рублей направят на обеспечение горячим питанием учеников младших классов и детей, которые имеют право на льготы. Школьные пищеблоки модернизируют. На это выделят 6 миллиардов рублей.

МЕДИЦИНА

Еще больше - 760 миллиардов рублей город готов израсходовать на здравоохранение. В число основных проектов вошло расширение петербургских медучреждений: больницы №15 на Авангардной улице, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и онкологического центра в поселке Песочный. На юге города построят филиал Боткинской инфекционный больницы.

Еще 12 миллиардов рублей выделят на модернизацию поликлиник.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

На реализацию новой транспортной модели, также известной, как транспортная реформа, собираются потратить 56 миллиардов рублей. Основной статьей расходов станет масштабное обновление парка. Закупят:

- 280 автобусов на газомоторном топливе

- 350 трамваев

-350 троллейбусов

- 950 вагонов метро

На реализацию новой транспортной модели собираются потратить 56 миллиардов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме обновления парка, средства выделят на развитие инфраструктуры. Федеральную поддержку в бюджете получили Широтная магистраль скоростного движения и Витебская развязка. Государство также поможет с развитием внутригородских железных дорог и ремонтом дорог в Кронштадте.

На строительство метрополитена до 2024 года выделят 150 миллиардов рублей.

На ремонт, модернизацию и строительство дорог собираются потратить 104 миллиарда рублей.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

В период с 2022 по 2024 год на жилищные программы собираются потратить 96 миллиардов рублей. Из них:

- 20 миллиардов - на выплаты для пяти тысяч многодетных семей

- 18 миллиардов – на беспроцентные займы для молодых семей

- 13 миллиардов рублей – на обеспечение недвижимостью детей-сирот

- Более 9,5 миллиарда - на расселение коммунальных квартир. Переехать в отдельное жилье смогут семь тысяч семей.

- Почти 2 миллиарда - на улучшение жилищных условий родителям детей-инвалидов.

На расселение коммунальных квартир выделят 9,5 млр рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Эти задачи мы должны решать по степени важности. Действительно, есть петербуржцы, которые стоят в очереди по несколько десятков лет, но это люди у которое все же есть жилье. Но в приоритете у нас те граждане, у которых нет своей недвижимости. В частности, обманутые дольщики, которые вложились и фактически остались на улице и вынуждены теперь арендовать. Их проблему практически решили. Также мы должны помочь многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, - объяснил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая сумма бюджета - около 3 триллионов рублей

Доходы

2022 - 890 764 364 900 2023 - 978 757 009 400 2024 - 1 049 398 852 700

Расходы

2022 - 971 505 654 400 2023 - 1 049 480 346 300 2024 - 1 100 538 677 100

Основные статьи

- 760 миллиардов - развитие медицины

- 603,6 миллиарда - социальная поддержка

- 317 миллиардов - социальная поддержка

- 150 миллиардов - строительство метро

- 115 миллиардов - развитие культуры

- 104 миллиарда - ремонт и строительство дорог

- 96 миллиардов - жилищные программы

- 67 миллиардов - развитие физической культуры и спорта

- 60 миллиардов - поддержка малого и среднего бизнеса

- 56 миллиардов - новая транспортная модель

- 52 миллиарда - коммунальные сети

- 20 миллиардов - благоустройство

Прочие расходы: снижение уровня бедности,ремонт социальных учреждений, безопасность зданий, поддержка негосударственных организаций, которые оказывают социальные услуги.