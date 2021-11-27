График выплаты пенсий в декабре 2021 года в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выплаты пенсий и социальных поддержек в декабре продлятся с 3 по 21 числа. Жители Ленобласти могут получить их через отделения почты или банка. Публикуем точный выплаты пенсий в декабря 2021 года в Ленинградской области.

В отделении почты:

3 декабря - за 3 и 4 декабря

4 декабря - за 5 и 6 декабря

7 декабря - за 7 декабря

8 декабря - за 8 декабря

9 декабря - за 9 декабря

10 декабря - за 10 и 11 декабря

11 декабря - за 12 и 13 декабря

14 декабря - за 14 декабря

15 декабря - за 15 декабря

16 декабря - за 16 декабря

17 декабря - за 17 и 18 декабря

18 декабря - за 19 и 20 декабря

21 декабря - за 21 декабря

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря, а по дополнительному массиву - 16 декабря.

В отделении Сбербанка:

17 декабря - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы;

20 декабря - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.

По дополнительному массиву выплаты будут производиться 6 и 24 декабря.