График выплаты пенсий в декабре 2021 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Выплаты пенсий и социальных поддержек в декабре продлятся с 3 по 21 числа. Жители Ленобласти могут получить их через отделения почты или банка. Публикуем точный выплаты пенсий в декабря 2021 года в Ленинградской области.
В отделении почты:
3 декабря - за 3 и 4 декабря
4 декабря - за 5 и 6 декабря
7 декабря - за 7 декабря
8 декабря - за 8 декабря
9 декабря - за 9 декабря
10 декабря - за 10 и 11 декабря
11 декабря - за 12 и 13 декабря
14 декабря - за 14 декабря
15 декабря - за 15 декабря
16 декабря - за 16 декабря
17 декабря - за 17 и 18 декабря
18 декабря - за 19 и 20 декабря
21 декабря - за 21 декабря
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря, а по дополнительному массиву - 16 декабря.
В отделении Сбербанка:
17 декабря - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский и Тосненский районы;
20 декабря - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.
По дополнительному массиву выплаты будут производиться 6 и 24 декабря.