Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 22:00

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: Первые метели и снегопады

Зима наступает. Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима все же пришла в Санкт-Петербург. Начало мороза, снегопадов и предновогоднего настроения. Синоптики рассказали, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

- В воскресенье циклон, выходящий с юга, принесёт в Северную столицу снегопады, которые продолжатся до начала декабря, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал метеоролог Юрий Куткевич, уже в понедельник температура упадет упасть до минус 8 градусов, причем днем. Во вторник морозы немного "отскочат" до минус 3, но потом снова похолодает до минус 9. Столько будет в ночь на среду. Днем около минус 5 градусов.

Вместе с этим город накроют метели и снегопады. Ожидается, что уже к 1 декабря в Северной столице высота снежного покрова превысит отметку в 10 сантиметров, а в Ленинградской области выше 20 сантиметров. Самое время для того, чтобы отправиться на природу, чтобы поиграть в первые снежки, покататься на горке и катке.

КАРТИНА ДНЯ