Форум «Родные города» прошел в Петербурге. Фото: пресс-служба компании "ЕвроХим".

На V форуме социальных инвестиций «Родные города», который прошел в Санкт-Петербурге, представители власти, бизнеса, эксперты в сфере развития территорий и социального проектирования обсудили различные форматы партнерства для устойчивого развития регионов.

Одной из важных тем форума стала дискуссия о том, как сохранить таланты в регионах и сократить отток людей в Москву и Санкт-Петербург, в которой приняли участие аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, ректор Национального исследовательского университета ИТМО Владимир Васильев, директор блока взаимодействия с партнерами БФ АФК «Система» Мария Мильшина, руководитель управления по работе с персоналом

«Еврохим-Северо-Запад» Иван Гуренков, руководитель коммуникаций «Родных городов» - программы социальных инвестиций «Газпром нефти» Наталия Белякова.

Участники сессии сошлись во мнении, что только совместные действия бизнеса, органов власти и некоммерческих организаций, направленные на создание в регионах комфортной среды и инфраструктуры для образования и развития жителей могут эффективно решить вопрос с миграцией трудоспособного населения из регионов . Одним из недавних примеров такого сотрудничества в Ленинградской области является строительство детского технопарка «Кванториум» в Кингисеппе, созданного в рамках нацпроекта «Образование». Партнерами в этом проекте стали Правительство Ленинградской области, компания «ЕвроХим» и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.

Открытие «Кванториума» состоялось в День знаний 1 сентября и за три месяца работы он уже стал центром притяжения среди талантов Кингисеппа. Одним из крупных мероприятий, проведенных в «Кванториуме» стал I съезд юных ученых и изобретателей, организованный компанией «ЕвроХим» и Фондом Андрея Мельниченко, при поддержке АНО «Национальные приоритеты». В Съезде приняли участите несколько десятков школьников и студентов Кингисеппского района. Одним из главных интересных событий Съезда стало прямое включение из Звездного городка и общение с Героем Российской Федерации, космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым, также участники поучаствовали в квантоквесте «Научные открытия Кванториума», смогли оценить широкие возможности реализации своих проектов в области IT, робототехники, инженерии, естественных наук - физики, химии, астрономии, биологии, экологии. А группе старшеклассников была проведена экскурсия на новое производство аммиака с посещением химической лаборатории и центрального пульта управления. Данное мероприятие планируется ежегодным с привлечением участников из других регионов.

Фото: пресс-служба компании "ЕвроХим".

В Кингисеппе расположены сразу несколько предприятий компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим»: действующее предприятие по производству минеральных удобрений «Фосфорит», в 2019 году было запущено в эксплуатацию новое высокотехнологичное производство аммиака «ЕвроХим-Северо-Запад". Сейчас на промышленной площадке идет строительство еще двух новых производств- аммиака и карбамида. Здесь создается промышленный кластер и, соответственно, эти предприятия заинтересованы в новых высококвалифицированных кадрах, в первую очередь, из числа местных жителей.

"Огромное внимание направлено на перспективу, на создание условий для качественного образования молодежи: ведется активная работа со школьниками и студентами по выстраиванию их карьерной траектории «школа-ссуз/вуз - предприятие», - отметил руководитель управления по работе с персоналом "ЕвроХим-Северо-Запад" Иван Гуренков в своем выступлении на сессии форума «Исчерпаемый ресурс. Как поддержать стратегический запас талантов в регионах».

В рамках сотрудничества между администрацией Кингисеппского района, «ЕвроХимом» и Фондом Андрея Мельниченко были созданы ЕвроХим-Классы на базе Кингисеппской школы №1 и ЕвроХим-группы на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, учащиеся которых будут изучать профильные предметы в углубленном формате, получат дополнительную поддержку преподавателей лучших вузов при подготовке к олимпиадам и сдаче ЕГЭ.

Не ограничиваясь развитием дополнительного и среднего профессионального образования, «ЕвроХим» привлек в Кингисепп Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет), в сентябре было подписано соответствующее соглашение в рамках которого кингисеппские выпускники получат возможность стать студентами и учиться в престижном вузе, не уезжая из родного города. На базе колледжа будут проходить занятия с преподавателями СПбГТИ(ТУ), а все производственные практики – на предприятиях компании «ЕвроХим» в Кингисеппе.

Производственные проекты компании и сотрудничество бизнеса с органами власти и некоммерческими организациями в целях развития образовательной сферы создают кластерный эффект - выстаивается связка между высокотехнологичным производством, инновационным образованием в новых форматах, передовыми научными разработками и спросом на кадры с высокими инженерными компетенциями в кингисеппском промышленном кластере.