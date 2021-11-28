Депутат из Гатчины посадила сына-школьника за руль на заснеженной дороге пока сама снимала видео для соцсетей

Видео с ребенком за рублем женщина сама выложила в соцсети

Депутат из Гатчины Светлана Малашкова по-настоящему прославилась в социальных сетях. Пока некоторые жители Петербурга и Ленинградской области жаловались на заснеженные дороги и плохую ситуацию на дорогах, женщина посадила за руль автомобиля своего 9-летнего сына. Все это Светлана засняла на видео и выложила в свои социальные сети.

На ролике видно, что ребенок сидит на коленках у матери. По словам Малашковой, едут они недалеко, до ближайшего магазина, и на педали нажимает она, а ребенок лишь "крутит баранку".

- А во сколько лет вы впервые сидели за рулем? - поинтересовалась у подписчиков женщина.

Мальчик на видео утверждает, что уже не первый раз сидит за рулем ФОТО: соцсети

- Я вот в девять! Нет, точнее в семь, - радостно воскликнул в ответ ее сын.

- Ну сейчас, можно сказать, ты первый раз едешь сам, - отвечает ему Светлана.

Неожиданно на дороге появляется встречный автомобиль и мальчик, испугавшись передает руль матери. В то время как он управлял машиной, женщина снимала это самое видео для социальных сетей. Только после его публикации на Светлану посыпался шквал критики от подписчиков и малознакомых людей. Об этом она тоже рассказала в своем Инстаграме.

- Хочу сказать одно, народ у нас оскотинился и доносами занялся, - прокомментировала на своей странице Светлана.

По одной из версий, органам эта затея тоже не понравилась, поэтому женщине выписали небольшой, но все же штраф.