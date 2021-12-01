Вопросы о раке поджелудочной железы, ответы на которые должен знать каждый

Что надо знать об этом недуге, рассказал доктор медицинских наук врач хирург-онколог-эндоскопист, руководитель центра эндохирургии клиники «Евроонко» Михаил Бурдюков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рак поджелудочной железы иногда называют «быстрым убийцей». Его сложно диагностировать, он плохо поддается лечению и очень часто приводит к смертельному исходу. О том, что надо знать об этом недуге и можно ли от него защититься, рассказал доктор медицинских наук врач-хирург-онколог-эндоскопист, руководитель центра эндохирургии клиники «Евроонко» Михаил Бурдюков.

КАКИЕ СИМПТОМЫ МОГУТ УКАЗАТЬ НА РАК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?

На ранней стадии это заболевание практически не имеет никаких симптомов. Когда болезнь развивается, появляются желтуха, сильный болевой синдром, тошнота и рвота. Это основные симптомы рака поджелудочной железы, которые сами по себе являются жизнеугрожающими и нуждаются в лечении. Также важно обращать внимание на изменение цвета кожи и уменьшение массы тела - эти симптомы характерны для онкологических заболеваний в целом.

Лечение пациентов с опухолями достаточно трудоемкий процесс. Фото: пресс-служба клиники «Евроонко».

КАКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

Самый простой и популярный способ - УЗИ поджелудочной железы, также используются КТ- и МРТ-исследования. Как правило, обследование пациента начинается именно с этих инструментальных методов. Кроме этого, есть лабораторные исследования, которые показывают уровень воспаления, повышения уровня билирубина в крови и другие специфические показатели. Также есть эндоскопические методы, самый современный из них - эндоскопическая ультрасонография. Это один из передовых методов, который изначально был разработан для диагностики маленьких опухолей поджелудочной железы. С помощью эндоскопа в организм человека заводится ультразвуковой датчик, в итоге процедура совмещает и эндоскопическое, и ультразвуковое исследование. Этот метод позволяет увидеть поджелудочную железу так, как не покажет ни один другой метод диагностики, а с помощью эндоскопической ультрасонографии мы можем безопасно и информативно получить материал для последующего морфологического исследования. Это помогает назначить пациенту максимально эффективное лечение.

КТО НАХОДИТСЯ В ГРУППЕ РИСКА?

Поскольку специфические причины развития рака поджелудочной железы неизвестны, в группе риска может оказаться каждый. Поэтому главный из известных факторов риска - это наследственная предрасположенность. Если родственники страдали от этого заболевания, нужно тщательнее следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследования с акцентом именно на поджелудочную железу. Данные ряда исследований говорят о том, что рак поджелудочной железы может развиться после перенесенного приступа острого панкреатита, поэтому те, кто его пережил, также должны внимательно относиться к своему здоровью. Остальные факторы риска вторичны: курение, ожирение, злоупотребление алкоголем, жирной и острой пищей. Но их значение несколько меньше, чем при наследственных синдромах, способствующих развитию рака поджелудочной железы.

Стоит сказать отдельно: у женщин часто встречаются кистозные опухоли, которые могут переродиться в злокачественные. Но это как раз та категория, которой мы можем помочь и предотвратить развитие рака при своевременном обращении к врачу.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Лечение пациентов с опухолями поджелудочной железы достаточно трудоемкий процесс. Прежде всего необходимо уделить внимание психологическому состоянию человека, потому что диагноз многих ввергает в панику и шок. Если опухоль удалось обнаружить на ранних стадиях, то лечение, как правило, начинается с выполнения радикальной операции, которая должна быть дополнена профилактической до- или послеоперационной химиотерапией. Именно в такой последовательности лечения у пациентов есть шанс преодоления трех- и пятилетнего периода выживаемости. Чем раньше опухоль выявлена, чем быстрее человек обратится к врачу, тем лучше прогноз.

Если речь о более распространенном процессе, когда опухоль вовлекает крупные сосуды, когда появляются метастазы, то назначается химиотерапия и симптоматическое лечение, направленное на борьбу с осложнениями рака - желтухой, болевым синдромом и нарушением проходимости двенадцатиперстной кишки. Кстати, эндоскопические методики хорошо зарекомендовали себя в симптоматическом лечении рака поджелудочной.

В «Евроонко» работают профессионалы своего дела.

МОЖНО ЛИ ОЖИДАТЬ ПРОРЫВОВ В ЛЕЧЕНИИ ЭТОГО ВИДА РАКА

Сегодня есть специфические методы исследования, которые, возможно, позволят предугадать развитие этого заболевания. Эти методы связаны с генетикой, но пока они не имеют широкого применения. Кроме того, постоянно разрабатываются препараты, которые могут воздействовать на генетику опухоли, иммунную систему. Современная иммунотерапия, воздействующая на сигнальные пути, активация противоопухолевого иммунитета, находится на стадии клинических исследований. К ним приковано пристальное внимание всех онкологов, занимающихся проблемой терапии рака поджелудочной железы.

Еще одно направление исследований - таргетная химиотерапия рака поджелудочной железы, когда мы знаем, из чего состоит опухоль, и воздействуем на нее индивидуально.

ЕСТЬ ЛИ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ?

Как таковая профилактика рака поджелудочной железы отсутствует. В разных странах предпринимаются попытки к разработке скриннинговых программ, чтобы отследить развитие рака поджелудочной, но, к сожалению, они пока все провальные. Поэтому профилактика рака, да и любых других заболеваний, - обращение к доктору и периодическое обследование.