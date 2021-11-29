«Метрострой» оставил сотрудников без денег

Метростроевцы пришли к зданию Правительства Петербурга из-за того, что им не платят зарплату. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В понедельник 29 октября около 120 метростроевцев пришли к зданию Правительства Петербурга. Многие — после ночной смены. Некоторые — с женами и детьми. Без плакатов и лозунгов, но с ощущением правоты. Причина одна: задолженности по зарплате, отсутствие отпускных и компенсаций. Речь о суммах порядка 60-300 тысяч на руки на человека. Всего обделенных зарплатой — около 3,5 тысяч.

Проведя на холоде час, рабочие направили делегацию из нескольких человек в приемную — просить аудиенции с вице-губернатором Максимом Соколовым. Он курирует проблему с задолженностями старого «Метростроя». Добиться встречи так и не удалось, но коллективное заявление приняли.

СУДЫ, ЗАБАСТОВКИ, ОТЧАЯНЬЕ

История борьбы метростроевцев за зарплату уходит корнями в 2018 год. Тогда, в конце декабря, 30 сотрудников СМУ-10 (дочернее предприятие старого «Метростроя», - прим. Ред.) устроили забастовку на строящейся станции «Театральная». На следующий год их коллеги бастовали у Смольного, еще через год – на Красносельско-Калининской ветке. Но все это время долги погашали лишь частично: в целом проблема не была решена.

Делегация просила аудиенции с вице-губернатором Максимом Соколовым. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Сам «Метрострой» объяснял задержки зарплат долгами со стороны городской администрации. Якобы, комитет по развитию транспортной инфраструктуры не принимает результаты работ и не оплачивает заказы вовремя. Были многочисленные суды: компания и город обменивались претензиями, «Метрострой» проигрывал. Закончилось все задержанием гендиректора компании Николая Александрова. На него возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Сейчас «Метрострой» проходит процедуру банкротства, его должны ликвидировать к концу этого года. Но со своими долгами перед сотрудниками компания так и не рассчиталась.

- Лично мне «Метрострой» должен 170 тысяч, — рассказывает бригадир проходчиков Ринат Галиев. — В сентябре был платеж — авансовая часть 15 тысяч рублей. И в октябре пришло еще 5 тысяч. Остальное не оплачено. У большинства дочерних компаний, СМУ, тоже до сих пор долги по зарплате. Мне лично СМУ-10 должно порядка 100 тысяч. Это с 2019 года, плюсом к той сумме, что я назвал.

ОБЕЩАННОГО СЕМЬ ЛЕТ ЖДУТ?

О похожей ситуации говорят и другие метростроевцы: многотысячные долги, возвращения которых приходится ждать годами, не отгулянный отпуск, который тоже никто не компенсировал и прочие «хвосты», который оставил за собой старый «Метрострой».

- Мне должны порядка 150 тысяч, - говорит проходчик Андрей Петраускас. – Прошел слух, что эти деньги будут возвращать в течение семи лет.

Сейчас строить петербургское метро будет новая компания «Метрострой Северной столицы». Туда перешли 86% работников старого «Метростроя». Есть те, кто со старого места не уходит специально – ждет окончательной ликвидации компании, чтобы получить дополнительную компенсацию. Кого-то не устраивают новые условия.

- При переходе нам обещали сохранение окладов, — рассказывает машинист подъемных машин Евгения Рохманова. — Но так получилось, что для руководства зарплаты увеличили, а людям моей специальности — понизили. Больше того, я должна была пройти испытательный срок 3 месяца — это касалось всех работников с опытом от 10 до 40 лет. Мои чувства были оскорблены. У меня есть самоуважение.

ОАО «Метрострой» должен будет погасить долги перед работниками. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

В «Метрострое Северной столицы» подчеркнули, что не имеют отношения к старым зарплатным долгам и не могут повлиять на ситуацию.

- Мы рассказывали о возможных путях решения проблемы, чтобы снизить информационный вакуум, — комментирует пресс-служба «Метростроя Северной столицы». — Это единственное, что мы можем сделать. Люди недополучили в старом «Метрострое». Мы со своей стороны выплатили каждому своему сотруднику приветственную премию.

ОФИЦИАЛЬНО

Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова:

- Мы намерены обязать ОАО «Метрострой» погасить долги перед работниками в первую очередь, долги перед кредиторами - после этого. Инициировано обращение в суд.