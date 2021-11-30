Детям радость, водителям проблемы: засыпанный снегом Петербург погрузился в царство зимы

Снегопад добавил работы коммунальщикам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной снегопад привел к тому, о чем предупреждали синоптики: дороги Петербурга «покраснели» от пробок. Уже с утра загруженность города составила девять баллов из десяти. Причем хуже всего ситуация не в центре, куда машины еще не успели доехать, а на окраинах, откуда они едут.

- Проспект Маршала Жукова забит. Гениальная идея коммунальщиков свалить гору снега на край дороги и занять полосу и без того проблемного перекрестка Жукова-Казакова, создала еще большую ******* (проблему), - возмущаются автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Хуже всего ситуация обстоит в Невском и Красногвардейском районах. Октябрьская набережная к мосту Александра Невского забита намертво. Стоят и все подъезды к ней. Пробка к мосту по тянется по Заневскому проспекту, проспекту Косыгина, уходит в Янино и до самых Колтушей. Дальневосточный проспект «красный» в обе стороны.

Внутреннее кольцо КАД встало от Косыгина и до проспекта Обуховской обороны. Московское шоссе в заторах из-за нескольких ДТП от Колпино и до самого Петербурга.

Петербург встал в пробках после снегопада. Фото: Яндекс.Карты

Но трудности есть не только у машин. Так, на проспекте Большевиков рядом с одноименной станцией метро встали трамваи.

- Какой то «умный» чистильщик сгреб весь снег на перекрестке на трамвайные пути. Двое с лопатами пытаются его раскидать. Но, судя по размеру сугроба, это надолго, - сообщают читатели «КП-Петербург».

За прошедшие 12 часов в городе выпала треть месячной нормы осадков. И снег, по прогнозам синоптиков, идти не прекратит до ночи.

Зато снег принес радость детям. Они с радостью раскапывают сугробы лопатками и катаются на санках.