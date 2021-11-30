Новый уровень: Самозанятых Ленобласти научат продавать на маркетплейсах

Слушатели проходят экспресс- курс от начала приема заявок до первой продажи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Любимое занятие может подарить не только радость, но и деньги. Главное - желание пройти путь от хобби до создания своего дела. У жительницы Ленинградской области Ирины Плехановой такое желание есть.

- Я с юности увлекаюсь фотографией, все мои друзья говорят, что у меня отлично получается. Многие советовали сделать свое увлечение бизнесом. Пока работала, времени на хобби не хватало, но сейчас я готова профессионально заняться съемками, - говорит Ирина Плеханова.

Есть желание - будут и возможности. Ирина стала искать информацию об обучении, способах продвижения своего дела. Из соцсетей узнала о Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области и что он дает начинающим бизнесменам.

- Заинтересовала информация о маркетплейсах. Очень хотелось получить новые знания, узнать, как выглядит торговля через эти площадки и на что обратить внимание при работе с ними. Но, чтобы пройти обучение, нужно иметь статус самозанятого, - продолжает Ирина Плеханова.

Маркетплейс - это электронная торговая площадка, на которой предприниматели могут выставлять для продажи свою продукцию и товары. Это всем известные Aliexpress, Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и так далее. Выход на онлайн может стать для начинающих бизнесменов отличным шансом развить свое дело, найти новых клиентов и покупателей. Заявить о себе не только в своем городе и регионе, но и по всей стране. Чтобы помочь бизнесменам сориентироваться и получить важную информацию, Фонд поддержки предпринимательства организовал бесплатный обучающий курс. В обучение входит знакомство с общими тенденциями торговли на маркетплейсах, регистрация личного кабинета, оформление торговых карточек, вопросы логистики и обсуждение возможности заработка. В процессе обучения слушатели проходят экспресс-курс от начала приема заявок до первой продажи.

- Мне эта информация показалось важной и нужной, поэтому я зарегистрировалась в статусе самозанятой и уже на следующий день со мной связались специалисты фонда, - говорит Ирина Плеханова.

Женщину пригласили в Фонд поддержки предпринимательства и подробно обо всем рассказали. Самозанятость - удобный налоговый режим для тех, кто только начинает развивать свое дело. Он дает возможность не только работать легально, но и воспользоваться государственными мерами поддержки. Например, получать консультации по вопросам деятельности от специалистов и профильных экспертов, проходить обучение, участвовать в бизнес-мероприятиях, получить финансовую поддержку на развитие любимого дела. Ирина, к примеру, узнала о возможности для самозанятых получить микрозаем в размере от 50 до 500 тысяч рублей под поручительство супруга, супруги либо третьего лица или же под залог имущества, а до 350 тысяч - без залога. Ставка по займу составляет всего 5 процентов годовых без дополнительных сборов и страховки. На средства займа можно приобрести новую технику, оборудование или пройти профессиональное обучение. Это отличные инвестиции в себя и свое дело, которые обязательно окупятся.

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НА ЗАМЕТКУ

Узнать о мерах поддержки для само-занятых можно на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88.