График работы метро в новогоднюю ночь 2022 в Санкт-Петербурге: Будет ли открыта подземка

Работа метро в Новый год 2022 в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно в новогоднюю ночь метрополитен в Северной столице работает всю ночь. Однако с появлением в нашей жизни коронавируса многое изменилось. Рассказываем, какой будет график работы метро в новогоднюю ночь 2022 в Санкт-Петербурге и будет ли открыта подземка.

Как сообщили в Смольном, праздничные мероприятия на Дворцовой площади в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год отменяются. Соотвественно, и метро ночью работать не будет.

В новогоднюю ночь метро в Санкт-Петербурге работать не будет. График работы будет обычным, как в выходные дни. Это значит, что станции начнут закрываться с 00:00 часов до 1:00 часа ночи. Переход с одной линии на другу заканчивается с 00:15 часов.

Открываться метро также будет по обычному графику. Как правило, с 5:30 часов до 6:00 часов утра в зависимости от станции.

Также работа общественного наземного транспорта в новогоднюю ночь тоже отменяется. Поэтому всем гостям и жителям Петербурга придется оставаться дома, либо же отправляться на пешую прогулку или пользоваться услугами такси.

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