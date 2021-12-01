Выгодный декабрь: +80% бонусов за заправку топливом. Фото: Сеть АЗС "Газпромнефть".

Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала заправку для участников программы лояльности «Нам по пути» еще выгоднее, запустив акцию «Выгода набирает обороты».

Весь декабрь каждая вторая заправка от 30 литров будет приносить на 80% больше бонусов на карту «Нам по пути». Акция действует при покупке любого топлива, кроме КПГ, с применением карты «Нам по пути».

Так, формула для владельцев Серебряного статуса будет выглядеть следующим образом: 1 базовый бонус + 0,8 акционных = 1,8 бонуса. Обладатели Золотого статуса смогут повысить свое вознаграждение при покупке каждого литра с 1,5 до 2,7 бонусов. А участники с Платиновым статусом вместо 2-х базовых бонусов за литр получат сразу 3,6!

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Лимит заправок по акционным условиям составляет 300 литров в месяц. Далее применяются базовые условия начисления по программе лояльности. Топливные карты в акции не участвуют.Оплатить топливо бесконтактно и без очереди можно в мобильных приложениях «АЗС «Газпромнефть» и «АЗС.GO». Важно отметить, что при частичной или полной оплате покупки ранее накопленными бонусами, повышенные бонусы не начисляются.

Оплатить акционными баллами свои покупки на АЗС сети можно в течение 30 дней с момента их начисления.

Стать участником программы лояльности «Нам по пути» просто. Необходимо установить на свой телефон приложение сети АЗС «Газпромнефть» и бесплатно выпустить виртуальную карту. Для тех, кто привык пользоваться «пластиком», на АЗС в продаже стандартные карты лояльности. В мобильном приложении можно не только отслеживать свой бонусный баланс или переводить накопленные бонусы друзьям и близким, но и получать актуальную информацию о текущих акциях. А еще после первой заправки новым участникам программы лояльности начисляются приветственные бонусы.

Подробнее об акции – на gpn-promo.com.