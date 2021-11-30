Приставы ищут тренера «Зенита» Сергея Семака за 13 неоплаченных штрафов ГИБДД

Видимо, главный тренер «Зенита» не фанат медленной езды Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» неожиданно получил красную карточку, но, к счастью, не от судьи, а от ГИБДД. В его копилке собралось целых 13 неоплаченных штрафов, и все за один месяц! Видимо, Сергею Семаку не так легко скрыться от дорожных камер, поэтому с легкой руки Госавтоинспекции все его промахи на дорогах попадают на сайт Федеральной службы судебных приставов.

Нарушений у Сергея Семака оказалось немало

Суммы выписанных штрафов, как и их причины, остаются загадкой. Зато можно догадаться, какие дни у тренера были самыми напряженными. Например, 1 ноября для Семака явно выдалось сложным, успел нахватать целых пять нарушений! Куда-то сильно торопился он еще 15 и 19 числа.

Но понять Сергея Семака можно: ведь чтобы научить футболистов быстро бегать, нужно и самому нигде не притормаживать. А вот простить - это вряд ли. Во всяком случае, разговоров об этом и быть не может, пока штрафы за нарушения не будут оплачены.

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