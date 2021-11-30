Метростроевцам начнут выплачивать долги к Новому году

Метростроевцы жалуются на дефицит инструментов и проблемы с поставками материалов, называют оборудование изношенным.

В начале недели 120 метростроевцев собрались у Смольного: им не выплатили зарплаты за сентябрь и октябрь и до сих пор не вернули долги за 2019 год. Рабочие хотели встретиться с вице-губернатором Максимом Соколовым. В то же время в офисе «Метростроя Северной столицы» собрали очередную встречу, на которой тоже предлагали обсудить зарплатные долги.

С теми, кто пришел в офис, общался председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. Он предложил новому подрядчику, «Метрострою Северной столицы», заключить долгосрочный договор аренды оборудования с предыдущим «Метростроем».

- Этот договор должен предусматривать аванс арендодателю на два года вперед из средств, которые «Метрострой Северной столицы» получит по госконтракту, заключенному в октябре, - отмечают в пресс-службе комитета. - В таком случае «Метрострой» ликвидирует задолженность по зарплате и выходным пособиям, выплатить налоги.

Сейчас разрабатывают поэтапный план урегулирования конфликта. И Андрей Левакин, и вице-губернатор Максим Соколов считают вариант аренды лучшим. Но ему еще нужно одобрение на собрании кредиторов «Метростроя».

Если все получится, в декабре «Метрострой Северной столицы» получит денежный транш (точная сумма пока неизвестна) и оформит договор аренды. И в конце года «Метрострой», наконец, начнет погашать долги перед рабочими.

В «Метрострое Северной столицы» заверили, что долгосрочная аренда оборудования у предшественника не повлияет на планы по закупке нового: инвесторы и город выделили на эти цели 7,1 миллиарда рублей. Впрочем, метростроевцы жалуются на дефицит инструментов и проблемы с поставками материалов, называют оборудование изношенным.

- За 6 лет работы ни разу нового инструмента не видел. Редкий случай, когда на участок выдают одну болгарку, - вздыхают метростроители.

«Оптимистичным» называют вариант с оформлением договора аренды в аппарате вице-губернатора Максима Соколова. Есть и другие. Проблему обсуждают регулярно, вместе с государственной инспекцией труда и прокуратурой Петербурга.

- Наша позиция однозначна: трудовой коллектив ОАО «Метрострой» должен получить оставшиеся положенные по закону выплаты, - сообщают в аппарате вице-губернатора. - Город делает все возможное, чтобы данный вопрос, столь важный для трехтысячного с лишним коллектива с уникальными компетенциями был решен как можно быстрее в законном порядке.

Сейчас «Метрострой» должен рабочим больше 332 миллионов рублей. Сумма долгов за 2019 год со стороны дочерних компаний неизвестна. Конкурсный управляющий «Метростроя» Светлана Судья отказалась от комментариев.