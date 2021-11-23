«Гибкие навыки»: без каких умений не обойтись работнику будущего

Ключевые мероприятия форума пройдут с 24 по 26 ноября. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Про soft skills спрашивают на собеседованиях и их хотят видеть в резюме. За модной иностранной фразой скрываются в том числе и знакомые умения: критическое мышление, лидерские и ораторские качества, умение работать в условиях неопределенности, тайм менеджмент и отличная ориентация в цифровом пространстве. Без них сегодня никуда. Как развивать эти самые «гибкие» навыки, рассказывают на Всероссийском студенческом форуме Soft Skills, который уже стартовал в Петербурге. Ключевые мероприятия проекта пройдут с 24 по 26 ноября и принять участие в них может каждый!

Организовал форум Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Среди партнёров: Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

В рамках форума пройдут стратегические сессии «Условия формирования Soft Skills в современных университетах», «Soft Skills для работы в динамичных системах». «Специалист будущего: проектирование карьерной траектории в 21 веке». Также участники смогут посетить мастер-классы от специалистов ведущих компаний.

На кейс-чемпионате команды под руководством наставников будут решать задачи, направленные на освоение основных надпрофессиональных навыков. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Участники форума обсудят, чего не хватает современным вузам, чтобы формировать у выпускников soft skills. Представители компаний расскажут, почему эти навыки важны на рынке труда. А эксперты помогут сформировать карьерную траекторию: спланировать свой путь так, чтобы достичь всех профессиональных целей на сессии «Специалист будущего: проектирование карьерной траектории в 21 веке».

Ключевым событием форума станет трехдневный межвузовский студенческий кейс-чемпионат. Под руководством наставников 10 команд будут решать задачи, направленные на освоение основных надпрофессиональных навыков: проектного менеджмента, работы в условиях неопределенности, системного мышления, презентации, тайм-менеджмента и цифровых навыков.

Стратегические сессии и кейс-чемпионат будут проходить в течение трех дней в дистанционном формате на платформе Webinar.ru, и объединят на своих площадках преподавателей, студентов и представителей бизнес-сообщества из разных регионов России.

Подробнее о программе Всероссийского студенческого форума Soft Skills можно узнать на сайте. Ранее в рамках проекта уже прошли Международная научно-практическая конференция «Навыки вне профессий», стратегическая форсайт-сессия и Школа наставников.