Ледяные "оладушки" появились у берегов парка Монрепо под Петербургом

Ледяные круги появились на воде в парке Монрепо / Фото: Парк-заповедник Монрепо

Первые признаки зимы уже появились. Под Санкт-Петербургом в парке Монрепо в Выборге на водной глади появился необычного вида лед. Пенные ледяные круги, похожие на "оладушки" красили берег парка. Об этом в заповеднике рассказали 22 ноября 2021 года.

"Оладушки" заполонили весь берег / Фото: Парк-заповедник Монрепо

- У берегов появился первый лед в виде пенных ледяных кругов. Подобное явление можно наблюдать при резком похолодании, когда на поверхности воды сначала образуется так называемый мягкий "слякотный лед", - рассказали в парке.

Как оказалось, "слякотный лед" собирается в небольшие льдинки. Они плавают на поверхности воды, сталкиваясь друг с другом при волнах. Со временем эти "оладушки" становятся более круглыми, а края их уплотняются и становятся толще.

Они появляются при резком похолодании / Фото: Парк-заповедник Монрепо

Напомним, что минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени. В городе температура воздуха опустилась до минус 4,6 градусов. Еще холоднее оказалось в Ленинградской области, там термометры зафиксировали 16-градусный мороз.