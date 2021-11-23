Сколько будет стоить проезд в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года: Как изменятся цены

Стоимость проезда в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Нового года цены за проезд в общественном транспорте Северной столицы вырастут. В среднем за одну поезду пассажирам придется платить на 5 рублей больше. Рассказываем, сколько будет стоить проезд в метро Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года.

С 1 января 2021 года стоимость разовой поездки на метро по жетону будет стоить 65 рублей. В Смольном отмечают, что обычными разовыми поездками в основном пользуются приезжие и туристы. Доля таких единичных поездок от всего пассажиропотока всего 14,5 процентов.

По карте "Подорожник" стоимость проезда в метро Петербурга вырастет на 4 рубля и составит 45 рублей.

Стоимость поездки в метро по банковской карте с платежной системой "МИР" составит 46 рублей при оплате картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой.

Также стоимость проезда в общественном транспорте для обладателей Единой карты петербуржца станет ниже. Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль.

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