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Здоровье1 декабря 2021 7:42

Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге в 2022 году: Кому и когда положены деньги

В Смольном готовят выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге. Рассказываем, что об этом известно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге могут начать начислять в январе 2022 года. Сейчас такой проект социальной поддержки рассматривают в Смольном. Однако, деньги могут получить не только вакцинированные пенсионеры, но и те, кто переболел коронавирусом, либо получил медицинский отвод от вакцинации. Рассказываем, что известно на данный момент.

Комитет по социальной политике Петербурга направил правительству предложения по механизму поощрительных выплат для пожилых горожан, кто переболел коронавирусом или получил постоянный медотвод по медицинским показаниям.

Сумма выплат - 2 тысячи рублей. Планируется, что ее будут получать жители Петербурга старшего возраста. Но пока не уточняется - 60+ или 65+.

Производиться выплата будет автоматически, писать заявление для этого или куда-то ходить не надо будет. Это сделано для того, чтобы люди из группы риска не стояли лишний раз в очередях.

Добавим, что пока что механизм еще не принят. Ожидается, что решение по нему администрация города примет до 20 декабря. Сами же выплаты начнут начислять не раньше января следующего года.

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