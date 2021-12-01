Благое дело

В Ленинградской области ежегодно проходит детский Пасхальный фестиваль. Фото: eparchiya-viborg.ru.

Религиозно-духовная жизнь Ленинградской области отличается завидным многообразием. На сравнительно небольшой территории - всего полпроцента от площади России - зарегистрировано 407 религиозных организаций!

Самая распространенная религия в регионе - христианство. Русскую православную церковь представляют три епархии Ленинградской области: Выборгская, Гатчинская и Тихвинская, а также Санкт-Петербургская митрополия.

Все православные монастыри и храмы оказывают социальную помощь населению: где-то открыты благотворительные трапезные и реабилитационные центры, где-то помогают продуктами и одеждой малоимущим людям и пожилым. И, конечно, не забывают о детях - проводят летние лагеря, организуют воскресные школы и хоровые коллективы.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в сотрудничестве с епархиями ежегодно проводит Пасхальный фестиваль для юных вокалистов, музыкантов и художников. После отборочных этапов во всех трех епархиях лучшие таланты участвуют в финале. А победители получают ценные призы.

Кроме православной, и другие церкви занимаются благими делами. В католическом приходе Святого Николая в Луге создан центр дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Армянская апостольская церковь много делает для увековечивания исторической памяти: устанавливаются Хачкары, памятники. Например, в Тихвине на месте, где фашисты разбомбили поезд с детьми блокады, Благотворительный фонд Грачьи Погосяна помог установить памятную стелу.

Под крылом Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии действуют социальные центры в Колтушах и Бегуницах. Они помогают в реабилитации инвалидов, поддерживают малоимущих и нуждающихся.

Духовное управление мусульман, Мусульманская община Выборга и другие организации системно поддерживают нуждающихся, пожилых людей, многодетные семьи, организуют обеды для ветеранов и блокадников. Представители общин участвуют в праздновании Дня Победы, межэтнических фестивалях и других областных мероприятиях.Духовное управление мусульман в лице представителей Санкт-Петербургской мечети является активным участником Сабантуев.

Религиозные организации активно включены в жизнь региона и берут на себя весомую долю социальной работы. Они с малых лет приобщают детей к духовной жизни и в целом помогают в решении многих житейских вопросов. Об этом мало говорят, ведь считается, что благое дело должно быть тихим. Но справедливости ради нужно, чтобы мы все знали об этом.