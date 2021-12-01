В 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 73%. Фото: пресс-служба «МегаФон».

С начала 2021 года спрос на товары для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» в Северо-Западном филиале вырос на 73% в натуральном выражении и 185% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики «МегаФона» фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

Фото: пресс-служба «МегаФон».

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», –комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств в Петербурге занял самую большую долю продаж – 57%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 30%. Далее следуют JBLLinkPortable (23%) и Яндекс.Станция Лайт (20%). Продажи всех моделей колонок выросли на 58% в штуках и 83% в деньгах.

Фото: пресс-служба «МегаФон».

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 12%. Продажи этих устройств выросли в 2,2 раза в штуках и почти в 2 раза в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 8%. С начала этого года продажи «умных розеток» увеличились на 8% и 18% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой – Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 22% до 4 992 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах «МегаФона» пришлось 64% продаж, против 36% в интернет-магазине. Кроме жителей Северной столицы автоматизация домов популярнее всего у жителей Москвы, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.