Что произошло в поселке Шушары и почему на Московском шоссе многокилометровая пробка

Пробка рядом с Шушарами начала образовываться еще вчера вечером. Фото: Тимур Туктаров

Вот уже вторые сутки поселок Шушары в Пушкинском районе Петербурга остается практически отрезанным от остального мира. Причина – гигантская и практически неподвижная пробка на Московском шоссе, собравшаяся из-за аномального снегопада. Власти заверяют, что уже провели по этому поводу экстренное совещание и скоро придумают, как все исправить. Местные активисты разводят руками: «думать надо было раньше».

По словам активиста и муниципального депутата Тимура Туктарова, предпосылки к тому, что Шушары рано или поздно превратятся в обособленный ото всех бетонный остров, сложились уже давно.

- У нас в поселок один въезд – Колпинское шоссе, - констатирует Тимур Туктаров. - Соответственно, один и выезд. Колпинское шоссе соединяется с Московским. И без того каждое утро начиная с 7:00 Колпинское шоссе стоит намертво. Люди пытаются добраться до города, так как ни в Славянке, ни в Детскосельском нет рабочих мест.

Пассажиры общественного транспорта выходят из автобусов и идут пешком. Фото: vk.com/spb_today Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4538005/

Кроме того, продолжает активист, вдоль Московского шоссе расположено около двадцати складских комплексов, а между ними и Петербургом регулярно курсируют многотонные фуры. Именно они и обвалили всю и без того шаткую транспортную доступность Шушар. А если быть точным – участок с небольшим подъемом, где Московское шоссе сопрягается с КАДом. Грузовики и так постоянно там буксовали, а когда Петербург обильно осыпал снегом циклон «Бенедикт», и по дорогам расползлась серая каша – и вовсе встали насмерть.

- Такая ситуация у нас, если честно, впервые, - признается Тимур Туктаров. – Здесь сразу несколько факторов сошлось: трафик на Московском шоссе за последний год серьезно вырос, открылись новые склады, да еще и снегопадов таких я лично давно уже не припомню. Но, повторюсь – какими бы экстремальными ни были условия, к этому уже давно все шло.

Теперь Шушары как в блокаде: по словам Тимура Туктарова, от снега их чистит тот же подрядчик, что и соседние Славянку и Детскосельский. Ему, чтобы попасть в поселок, тоже нужно сначала выехать на Московское шоссе. И технике из Петербурга иначе как по Московскому шоссе ДО Шушар не добраться.

- По моей информации там как минимум со вчерашнего утра практически ничего не изменилось (сервис «Яндекс.Пробки» действительно оценивает затор на Московском шоссе в 9 баллов, прим.ред.) , - констатирует Тимур Туктаров. – Доходит до того, что люди из своих домов – причем не только непосредственно в Шушарах, но и в той же Славянке, в том же Детскосельском, которые еще дальше – просто выходят из автобусов и идут пешком до метро «Купчино». Это пятнадцать-двадцать километров. Но выбора нет. И когда все это наконец закончится и придет в норму – мы не знаем.

В администрации Пушкинского района между тем сообщили, что движение на Московском шоссе есть, а по факту происшествия уже проведено совещание. Но когда пробку удастся разрулить окончательно - вопрос пока открытый.