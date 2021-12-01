УЦН 2.0: в трех поселках Ленинградской области появилась мобильная связь

В трех поселках Ленинградской области появилась мобильная связь. Фото: freepik.com.

Три малых населенных пункта Ленинградской области подключены к сотовой связи. Теперь почти тысяча жителей поселков Курба Подпорожского района, Шархиничи Лодейнопольского района и Сарка Тихвинского района могут пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, которых раньше в них не было.

- Появление современных технологий качественно меняет жизнь людей. Им становятся доступны актуальные цифровые сервисы: порталы госуслуг, телемедицина и дистанционное образование, онлайн-кинотеатры и многое другое, - Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области. – Сегодня сложно представить жизнь без мобильной связи, именно поэтому государство направляет значительные средства на устранение цифрового неравенства.

Базовые станции установлены и запущены в эксплуатацию компанией «Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), стартовавшего в 2021 году. В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»).

Проект УЦН 2.0 реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра). Он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

- В этом году в проекте УЦН 2.0 принимают участие шесть регионов Северо-Запада: Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Псковская области и Республика Коми, - отметил Александр Логинов, вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». - Мобильная связь уже появилась в 37 населенных пунктах этих субъектов — это план текущего года, который мы выполнили в полном объеме. И уже сейчас нами совместно с региональными властями на территории Ленинградской области и всего Северо-Запада прорабатываются списки сел, поселков и деревень, где сотовая связь появится в следующем году.

Соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи, подписано в апреле 2021 года Минцифрой России и «Ростелекомом». В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.