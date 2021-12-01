В газете «Комсомольская правда» в Петербурге» с 1 по 7 декабря: Экстрасенс Ксения Андреева расскажет, как приманить удачу в новом году

Биоэнергоцелитель Ксения Андреева поделится своими секретами с читателями "КП".

Хочется верить, что через месяц, ровно после боя курантов, нам точно повезет. Но верить мало - надо действовать. Причем уже сейчас. Что можно сделать в декабре и в новогоднюю ночь, чтобы задобрить символ будущего года и Вселенную, объяснила участница «Битвы экстрасенсов», ведьма, биоэнергоцелитель Ксения Андреева.

Забываем слово «нет»

- До 4 декабря идет коридор затмений, - говорит Ксения Андреева. - Сейчас все, что мы делаем, будет особенно сильным. Поэтому, чтобы следующий год был удачным, уже сейчас можно начинать чистить энергопотоки, просматривать, диагностировать наши эмоциональные и моральные ощущения.

Экстрасенс объясняет: самое сложное - научиться правильно формулировать мысли и желания. От того, что думаем, как мы все переводим в эмоции, как мы это все планируем, зависит очень многое. Впрочем, так же, как и от того, что мы говорим.

- Если мы говорим, что у нас нет денег, то их и не будет, - подчеркивает Ксения Андреева. - Все, мы самостоятельно перекрыли себе финансовый канал. Если мы считаем, что нет нормальной работы, нет удачи, то сами себе перекрываем все дороги. Частицу «нет» Вселенная слышит моментально, как и частицу «да». Считаешь, что нет денег? Ну значит, нет, оставайся без денег. Говоришь, нет здоровья? Окей, оно тебе не нужно.

Не жалуемся

Еще раз повторим: мыслить нужно позитивно. И всегда, даже в трудные времена, говорить и верить, что все хорошо.

- Когда на самом деле все плохо, а мы говорим, что хорошо, Вселенная начинает раскручивать эту ситуацию в правильную сторону, - говорит Ксения Андреева. - Начинает делать лучше для тебя. Но и хвастаться, когда реально хорошо, тоже не стоит: за такое проявление эго Вселенная наказывает.

Приветствуем год Тигра

На новогоднюю ночь обычно есть немало примет - от цвета одежды до блюд на столе. У одних они сработают, у других нет. Как поясняет наша собеседница, это зависит от того, что человеку положено, какая у него идет кармическая отработка.

Но «угостить» наступающий год, поприветствовать и попросить поддержки обязательно нужно. Тем более что у нас будет год Тигра - хищника, который может дать мощную защиту.

Возьмите картинку с изображением тигра или мягкую игрушку-тигренка. Поставьте на стол или подоконник. Положите на блюдечко кусочек мяса, рядом поставьте мисочку с молоком. И оставьте записку с правильно написанным пожеланием.

- Не надо с первых же строк писать «я хочу», - говорит экстрасенс. - Сначала пишем благодарность году за то, что пришел, что будет помогать. Просим не оставить нас в наших начинаниях. А потом уже можно перечислять желания, но еще раз говорю, правильно их формулируя.

Кстати, в наших желаниях не должно быть фразы «хотелось бы». Это мнимая деликатность и слово-паразит. Вы как будто бы хотите, а вроде бы и нет. Так вы только запутаете Вселенную.