Новая зона платной парковки в центре Петербурга оказалась не готова к работе

С 1 декабря зону платной парковки распространили еще на 71 улицу в историческом центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗНАКИ ЗАКЛЕЕНЫ, МЕСТА ЗАВАЛЕНЫ

С 1 декабря зону платной парковки распространили еще на 71 улицу в историческом центре Петербурга. Ночью, с 8 вечера до 8 утра, оставить здесь авто можно по-прежнему бесплатно. Днем придется раскошелиться.

Корреспонденты «КП» отправились посмотреть, готовы ли платные парковки к работе. Выяснилось, что не совсем. Во-первых, некоторые места были завалены снегом, во-вторых, знаки, обозначающие платный статус, почему-то все еще были заклеены.

- Я посмотрел на знаки - они закрашены. Мы сидели и думали: что происходит? — недоумевают Леонид и Татьяна, поставив машину у бизнес-центра на 9-й Советской. — Заглянули в приложение — написано: «100 рублей».

Первое время автомобилистов будут консультировать волонтеры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы же целый час пытались припарковаться в районе Суворовского проспекта. Найти место более-менее удавалось. А вот паркомат - не всегда. Автоматы просто не работали. Установили приложение «Парковки Санкт-Петербурга», зарегистрировались. На первом смартфоне оно отказалось работать. На втором работало быстро, но провести оплату не удалось. Пришло смс: «Транзакция завершилась неуспешно».

«ДЕМО-ВЕРСИЯ»

Меняли дислокацию каждые бесплатные 15 минут. Оставить машину надолго так нигде и не получалось. Мы уже было отчаялись, когда встретили толпу волонтеров от Центра управления парковками. После знакомства охотно рассказали нам о способах оплаты, вручили буклет и телефон справочной службы.

- Сегодня первый день, демо-версия. К людям, которые не смогли оплатить, будут относиться с пониманием. Система новая, введено много новых паркоматов. Сейчас все проверят на исправность. На следующей неделе они будут на 100% работать, — заверил доброволец Артем Сагайдак.

В комитете по транспорту подтвердили: первые несколько дней к горожанам будут относиться лояльно и готовы рассматривать каждый случай неоплаты индивидуально. Тем более многие местные жители не успели оформить льготу или абонемент. Но машины с видеофиксацией будут контролировать нарушения в штатном режиме.

- В первый день работы могут быть недочеты. Это естественный процесс, так во всех сферах жизни, — отмечают в пресс-службе комитета по транспорту.

Автоматы пока не работают. Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» тоже работает через раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что делать с каршерингом? Допустим, человек оставил авто в зоне платной парковки: кто тогда должен за нее платить? Новый или старый клиент? В Смольном еще обсуждают этот вопрос.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Удивительно, но все водители, с которыми мы пообщались, так или иначе поддерживают идею платной парковки.

- Я живу в центре, и рядом с моим домом тоже сделали платную парковку. Напротив — бизнес-центр «Сенатор». Обычно там все забито, многие заезжают во двор. А я приезжаю с работы и не могу найти, где бы поставить машину, — рассказывает Андрей. — Сейчас сделаю себе годовой абонемент и буду спокойно парковаться. Сегодня я вижу, что ничего не работает. Но думаю, что это временно.

У пешеходов тоже своя выгода, ведь когда машины стоят, как попало, негде пройти с коляской! И нечем дышать.

- Я считаю, что платная парковка - это правильная практика. Везде в Европе это платно, и к этому нормально относятся, — уверена жительница центра Татьяна. — Это уменьшает количество машин, делает воздух чище. И, соответственно, это делает тебя более ответственным. Если ты хочешь на машине в центр приехать - будь готов заплатить за парковку. Есть альтернатива — общественный транспорт.

Для тех, кто работает в Центральном районе, а живет далеко, все не так однозначно. Общественный транспорт — это другой уровень комфорта и другая скорость.

- Платные парковки — очень необходимая вещь. Но не в таком количестве, я считаю, - говорит петербурженка Анна. - Практически весь центр перекрыли. А дополнительные расходы — это трудно. И так платишь за бензин. Но плюсы в том, что нет такого потока и всегда есть свободное место.

Многие водители так или иначе поддерживают идею платной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА ЗАМЕТКУ

Разобраться в тарифах, льготах и абонементах поможет сайт «Парковки Санкт-Петербурга» или справочная служба 417-50-00.

КОНКРЕТНО

Что с ценами?

- С 20.00 до 08.00 парковка бесплатная

- С 8.00 до 20.00 бесплатны первые 15 минут

- Легковушки – 100 рублей в час

- Грузовики – 190 рублей в час

- Мотоциклы – 38 рублей в час

- Годовой абонемент для жильцов ближайших домов – 1800 рублей

Кто может парковаться бесплатно?

- Собственники электромобилей

- Родители из многодетных семей

- Инвалиды на специально отведенных местах

ЦИФРА

99 улиц затрагивает зона платной парковки в Петербурге

Она рассчитана на 8 375 мест