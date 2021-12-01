Новая зона платной парковки в центре Петербурга оказалась не готова к работе

С 1 декабря зону платной парковки распространили еще на 71 улицу в историческом центре Петербурга.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЗНАКИ ЗАКЛЕЕНЫ, МЕСТА ЗАВАЛЕНЫ
С 1 декабря зону платной парковки распространили еще на 71 улицу в историческом центре Петербурга. Ночью, с 8 вечера до 8 утра, оставить здесь авто можно по-прежнему бесплатно. Днем придется раскошелиться.
Корреспонденты «КП» отправились посмотреть, готовы ли платные парковки к работе. Выяснилось, что не совсем. Во-первых, некоторые места были завалены снегом, во-вторых, знаки, обозначающие платный статус, почему-то все еще были заклеены.
- Я посмотрел на знаки - они закрашены. Мы сидели и думали: что происходит? — недоумевают Леонид и Татьяна, поставив машину у бизнес-центра на 9-й Советской. — Заглянули в приложение — написано: «100 рублей».
Первое время автомобилистов будут консультировать волонтеры.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мы же целый час пытались припарковаться в районе Суворовского проспекта. Найти место более-менее удавалось. А вот паркомат - не всегда. Автоматы просто не работали. Установили приложение «Парковки Санкт-Петербурга», зарегистрировались. На первом смартфоне оно отказалось работать. На втором работало быстро, но провести оплату не удалось. Пришло смс: «Транзакция завершилась неуспешно».
«ДЕМО-ВЕРСИЯ»
Меняли дислокацию каждые бесплатные 15 минут. Оставить машину надолго так нигде и не получалось. Мы уже было отчаялись, когда встретили толпу волонтеров от Центра управления парковками. После знакомства охотно рассказали нам о способах оплаты, вручили буклет и телефон справочной службы.
- Сегодня первый день, демо-версия. К людям, которые не смогли оплатить, будут относиться с пониманием. Система новая, введено много новых паркоматов. Сейчас все проверят на исправность. На следующей неделе они будут на 100% работать, — заверил доброволец Артем Сагайдак.
В комитете по транспорту подтвердили: первые несколько дней к горожанам будут относиться лояльно и готовы рассматривать каждый случай неоплаты индивидуально. Тем более многие местные жители не успели оформить льготу или абонемент. Но машины с видеофиксацией будут контролировать нарушения в штатном режиме.
- В первый день работы могут быть недочеты. Это естественный процесс, так во всех сферах жизни, — отмечают в пресс-службе комитета по транспорту.
Автоматы пока не работают. Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» тоже работает через раз.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Что делать с каршерингом? Допустим, человек оставил авто в зоне платной парковки: кто тогда должен за нее платить? Новый или старый клиент? В Смольном еще обсуждают этот вопрос.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Удивительно, но все водители, с которыми мы пообщались, так или иначе поддерживают идею платной парковки.
- Я живу в центре, и рядом с моим домом тоже сделали платную парковку. Напротив — бизнес-центр «Сенатор». Обычно там все забито, многие заезжают во двор. А я приезжаю с работы и не могу найти, где бы поставить машину, — рассказывает Андрей. — Сейчас сделаю себе годовой абонемент и буду спокойно парковаться. Сегодня я вижу, что ничего не работает. Но думаю, что это временно.
У пешеходов тоже своя выгода, ведь когда машины стоят, как попало, негде пройти с коляской! И нечем дышать.
- Я считаю, что платная парковка - это правильная практика. Везде в Европе это платно, и к этому нормально относятся, — уверена жительница центра Татьяна. — Это уменьшает количество машин, делает воздух чище. И, соответственно, это делает тебя более ответственным. Если ты хочешь на машине в центр приехать - будь готов заплатить за парковку. Есть альтернатива — общественный транспорт.
Для тех, кто работает в Центральном районе, а живет далеко, все не так однозначно. Общественный транспорт — это другой уровень комфорта и другая скорость.
- Платные парковки — очень необходимая вещь. Но не в таком количестве, я считаю, - говорит петербурженка Анна. - Практически весь центр перекрыли. А дополнительные расходы — это трудно. И так платишь за бензин. Но плюсы в том, что нет такого потока и всегда есть свободное место.
Многие водители так или иначе поддерживают идею платной парковки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
НА ЗАМЕТКУ
Разобраться в тарифах, льготах и абонементах поможет сайт «Парковки Санкт-Петербурга» или справочная служба 417-50-00.
КОНКРЕТНО
Что с ценами?
- С 20.00 до 08.00 парковка бесплатная
- С 8.00 до 20.00 бесплатны первые 15 минут
- Легковушки – 100 рублей в час
- Грузовики – 190 рублей в час
- Мотоциклы – 38 рублей в час
- Годовой абонемент для жильцов ближайших домов – 1800 рублей
Кто может парковаться бесплатно?
- Собственники электромобилей
- Родители из многодетных семей
- Инвалиды на специально отведенных местах
ЦИФРА
99 улиц затрагивает зона платной парковки в Петербурге
Она рассчитана на 8 375 мест