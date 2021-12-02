«Уралсиб» проводит новогоднюю акцию «Сезон подарков». Фото: freepik.com.
Банк «Уралсиб» запустил новогоднюю акцию «Сезон подарков» для держателей любых дебетовых и кредитных карт банка.
Участвовать в акции просто. Зарегистрируйтесь на странице акции в период с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. С 1 по 31 декабря включительно выполните 5 несложных заданий:
1. 7 дней подряд совершайте покупки от 500 рублей каждая*.
2. Совершите покупки от 500 рублей в 3 любых категориях из списка:
- Кафе и рестораны
- Бакалейные магазины и супермаркеты
- Лимузины и такси
- Автозаправочные станции (АЗС)
- Билеты на ж/д и автобусный транспорт, метро
3. Оплатите любую покупку от 500 рублей бесконтактным способом через Apple Pay или Google Pay, или Samsung Pay.
4. Совершите покупку от 1000 рублей в интернете.
5. Переведите физическому лицу не менее 500 рублей.
Общий призовой фонд акции составляет 1 225 000 рублей, которые распределятся следующим образом:
- 3 приза по 100 000 рублей
- 5 призов по 50 000 рублей
- 10 призов по 25 000 рублей
- 30 призов по 5 000 рублей
- 50 призов по 2 500 рублей
- 150 призов по 1 000 рублей.
Победители определяются случайным образом по алгоритму, предусмотренному условиями акции, из числа тех, кто выполнил все задания в срок. Призы будут выплачены в период с 24 по 31 января 2022 года включительно на карты победителей.
Более подробно узнать об условиях можно на странице акции.
* Каждая покупка может учитываться как выполнение двух и более заданий, если она соответствует условиям каждого из них.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.