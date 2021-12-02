Генетика созидателей

Станция «Зенит» («Новокрестовская») СПб. Фото: «Ленметрогипротранс».

Юбилей Научно-исследовательского проектно-изыскательского института «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) в этот раз, по понятным причинам, не отметят широко, но гордости за свою историю коллективу прославленного института это ничуть не убавит. Ведь великие заслуги предшественников здесь год за годом продолжают не только почитать, но и приумножать уже новые поколения конструкторов, проектировщиков, архитекторов, геологов, а ныне и специалистов информационных технологий…

Звездные годы

Когда-то мы уже рассказывали на страницах «КП», как в 1967 году группа специалистов из Лос-Анджелеса приехала в Ленинград изучить опыт тогдашних «Ленметропроекта» и «Ленметростроя», первыми в мире внедривших автоматизацию ведения поездов метрополитена без участия машинистов. А наши проектировщики метро тогда совершили конверсию технологий, которые разрабатывали ленинградские НИИ по советской космической программе, словом, буквально спустили технологии из космоса под землю. Тот момент можно было бы назвать звездным часом ленинградской школы проектирования метро. Но это не так: по той простой причине, что подобных новаторских идей, реализованных и получивших мировое признание, было множество и до, и после визита американских коллег, и по сей день! Достаточно вспомнить применение автоматизированной системы управления технологическими процессами в железнодорожных тоннелях олимпийской трассы Адлер - Красная Поляна. Эту трассу уже в самом современном исполнении проектировал «Ленметрогипротранс»!

- Мир проектировщиков метрополитенов и тоннелей достаточно узок, и мы хорошо знаем, что происходит и у нас, и за рубежом, пользуемся достижениями друг друга, адаптируя их, развивая и совершенствуя, - рассказывает генеральный директор ЛМГТ Владимир Маслак. - И факт того, что Петербург остается одной из важнейших площадок для международных форумов на эту тематику, говорит о признании нашей школы и ее достижений.

Владимир Маслак. Фото: «Ленметрогипротранс».

Кстати, принимали участие специалисты института и в проходившем в октябре в Петербурге Международном инновационном форуме пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT». «Ленметрогипротранс» представил проект развития метро Петербурга до 2045 года, а Владимир Маслак выступил с докладом на круглом столе на тему «Комплексное освоение подземного пространства».

Да что говорить, еще в статусе филиала столичного «Метропроекта» (в самостоятельный институт «Ленметрогипротранс» с филиалом «Бамтоннельпроект» был преобразован в 1977 году) ленинградцы не стали почивать на московских лаврах. Они предложили и успешно реализовали революционный переход с чугунных на железобетонные конструкции тоннелей и станций, разработали новые типы станций - колонной и односводчатой конструкции, при строительстве которых в 3,5-4 раза снизились осадки поверхности.

С внедрением новых технологий, рождавшихся в институте, снижались затраты и росли темпы строительства, в жизнь ленинградского метрополитена вошли такие понятия как автоведение поездов, системы автоматического и дистанционного управления эскалаторами, телеуправление и сигнализация санитарно-технических устройств и так далее. Одновременно проектировщики «Ленметропроекта» занимались автодорожным тоннелем под площадью Победы и на Канонерский остров в Ленинграде, Рокским тоннелем на Кавказе и Нагорным на Малом БАМе, Байкальским и по сей день самым протяженным в СНГ Северо-Муйским на самой Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. А были еще и помощь индийским коллегам в проектировании метро Калькутты, и тоннель под Енисеем вблизи города Игарка. Между прочим, пока не состоявшиеся транспортные тоннели под Керченским проливом в Крым, проливом Невельского на Сахалин или под Леной в Якутии в институте по сей день считают лучшими альтернативами мостам.

Традиция быть первыми

Хотя со строительством метро в Северной столице в последние годы ситуация не самая радужная, в ЛМГТ не опускали рук. Можно сказать, во многом благодаря новаторской деятельности проектировщиков здесь удалось удержать лидерство в части внедрения современных технологий, методов строительства и новых конструкций. В итоге со слов «Впервые в России» начинались новости:

- о строительстве в Петербурге двухъярусного пересадочного узла на две линии односводчатой конструкции,

- об использовании проходческого механизированного щита с активным пригрузом забоя для проходки эскалаторного тоннеля,

- о комбинированном методе его проходки, включающем традиционное замораживание грунта и технологию jet grouting,

- о применении двухслойной обделки эскалаторного тоннеля с монолитным железобетонным несущим слоем,

- о строительстве подземных объектов мелкого заложения в открытом котловане сверху вниз - top down,

- об электромагнитном импульсном сверхширокополосном зондировании при изысканиях впереди забоя строящегося тоннеля.

И еще одна революция - проектирование и строительство первого в стране двухпутного тоннеля метро - тоже совершилась в Петербурге.

- С сожалением об этом говорим, но развитие наших идей и технологий сегодня активно идет лишь на строительстве метрополитена Москвы, - говорит заместитель главного инженера ЛМГТ Игорь Культин. - Последние пять лет основные объемы проектирования метро у нас там. Но это тоже важная веха для института: девять станций с перегонами по нашим проектам сданы в Москве впервые в нашей истории, еще четыре проектируются, в том числе - уникальный и крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». Колоссальная по объемам, темпам, напряженности, но и очень интересная работа, давшая нам и новый опыт, и подсказавшая новые идеи. Да, поначалу было непросто адаптироваться к их системе работы, отстаивать правильность наших решений, но сегодня в Москве от нас ждут, чтобы мы проектировали больше и быстрее, при необходимости успевали еще и переделывать за других… Ведь хотят проектировать метро очень многие, но не все могут. Однако, это другая большая тема.

Игорь Культин. Фото: «Ленметрогипротранс».

- Могу добавить, что именно в Москве мы убедились, что перспективы применения станций мелкого заложения и у нас в Петербурге очень хорошие, - говорит заместитель гендиректора ЛМГТ по проектированию метрополитенов Владимир Марков. - Для этого есть технологии, которые позволяют таким способом строить больше и быстрее. Институт накопил массу возможностей, которые помогут и в Санкт-Петербурге интенсивнее и с меньшими затратами реализовать программу развития метрополитена.

В целом, можно с уверенностью сказать, что институт продолжает успешно развивается: занимается уже и объемным проектированием, включая BIM-технологии, использует всевозможные современные материалы. Из ближайших перспектив - проработка применения технологии биметаллического контактного рельса, которая в эксплуатации даст большую экономию. Кроме того, в Минстрое и Правительстве России находятся предложения института по развитию тоннелей на Северном Кавказе, БАМе, на Дальнем Востоке страны.

Владимир Марков.Фото: «Ленметрогипротранс».

Талантливы во всем

Вы ошибаетесь, если теперь представляете себе огромный институт, в котором тысячи сотрудников решают названные выше большие задачи и проблемы. В ЛМГТ трудится всего 370 человек. Но каких!

Подавляющее большинство из них с высшим профильным образованием, и все - «заточены» на проектирование метрополитенов и тоннелей, умеют профессионально, качественно, ответственно решать любые задачи, связанные с подземным строительством. Это, вроде бы, узкая направленность, но внутри нее - колоссальная сумма знаний и опыта в десятках областей. В этом смысле институт - настоящий банк знаний о проектировании и строительстве метро и тоннелей.

- У нас всегда был такой подход: в своей профессии ты должен знать и уметь все, - рассказывает главный инженер ЛМГТ Георгий Захаров, многие годы до этого возглавлявший конструкторский отдел. - Поэтому наш конструктор, например, умел и умеет и чертить, что придумал, и расчеты делать. Это дает совсем другой уровень осмысления, понимания всего комплекса задач, и результат неизменно более качественный. Во многих других организациях эти три работы разные специалисты делают, что и долго, и неэффективно. Был такой случай. Когда помогали проектировать тоннели в Алжире, туда со всего Союза направили специалистов. Нас, конструкторов, было двое - коллега из Киева и я. Ознакомились мы с исходными материалами, и он пишет начальству, мол, надо группу расчетную, группу чертежников. Увидел я эту депешу и спрашиваю его: «Толя, а мы-то с тобой что делать будем?!» Ну, в итоге вдвоем со всей работой и справились успешно.

Георгий Захаров.Фото: «Ленметрогипротранс».

Таковы правила работы ЛМГТ. При этом надо знать и учитывать еще и задачи смежных отделов, строителей, заказчиков.

- Это тяжело, особенно на этапе становления, - признается Георгий Захаров, - но ведь интересно, а если интересно, то ты точно наш человек и талантлив во всем. Да, представляете, у нас трудятся представители трех десятков династий, которые пополняют уже правнуки! И у нас, наверное, одна из немногих организаций, где не только помнят, что такое художественная самодеятельность. Когда пошла мода приглашать на праздники профессиональных артистов, попробовали и мы. А люди просто расстроились, настолько им не понравилось. И мы благополучно вернулись к своим институтским капустникам. Благо, вокальных, танцевальных и других талантов у нас тоже много…

Сказано!

«Огромное количество людей знают и понимают, что сделал институт «Ленметрогипротранс» для развития метрополитенов Северной столицы, городов России, а ныне и для Москвы, для железных дорог страны. На сегодняшний день все действующие станции метро в Санкт-Петербурге построены полностью по нашим проектам. Впереди у нас еще много работы, много новых станций и тоннелей - и это здорово! Мы надеемся, что профессионализм, опыт и новаторство, которые всегда отличали «Ленметрогипротранс», качество и безопасность, которые обеспечивают наши проекты, будут и дальше надежно служить людям».

(Владимир Маслак, генеральный директор НИПИИ «Ленметрогипротранс»).

Станция «Окская» Некрасовской линии (Москва). Фото: «Ленметрогипротранс».

Прямая речь

Николая Ивановича Кулагина по праву называют патриархом отечественной школы проектирования метро и тоннелей. В институт он пришел сразу после института и всю жизнь посвятил ему, многие годы возглавлял ЛМГТ, а ныне является советником генерального директора.

- Осознание того, что мы делаем свою работу на века - это, пожалуй, главное для нас! - говорит Николай Иванович. - Основные конструкции в метрополитене, например, проектируются с запасом на 300 лет. Как же ни быть профессионалом или ни стремиться стать им, когда есть понимание, что все созданное тобой будет жить и служить людям и после тебя. Первые наши проектировщики давно ушли, а построенное по их чертежам метро работает, исправно возит пассажиров. И то, что мы сейчас делаем - тоже будет работать. Потому что коллектив института всегда отличали высочайший профессионализм, человеческая порядочность, открытость для всего нового и беззаветная преданность нашему делу, которое мы делаем с неизменным интересом для себя, но в первую очередь - для людей, для нашего города, для страны. Все это было, есть и будет самым прочным фундаментом деятельности «Ленметрогипротранса», на котором он простоит еще 75 лет и будет жить дальше.

Николай Кулагин. Фото: «Ленметрогипротранс».

Факт!

75 лет деятельности «Ленметрогипротранса» это:

- 800 км общей протяженности автомобильных и железнодорожных тоннелей

- 95 построенных станций метро в Санкт-Петербурге и Москве и других городах

- участие в создании метрополитенов Казани, Красноярска, Новосибирска, Челябинска, Минска

- проектирование метро Будапешта, в том числе, наиболее сложного участка под Дунаем, а также в Финляндии, на Кубе и в Алжире

- помощь в проектировании первых 17 км линии метро в индийской Калькутте

- проектирование восьми тоннелей на железнодорожной линии Латакия-Алеппо в Сирии

«Мы гордимся тем, что наши проекты всегда имеют свои неповторимые черты, и построенные по ним станции получают высокие оценки пассажиров как за удобство, так и за архитектурное оформление, - отмечает начальник архитектурно-строительного отдела ЛМГТ Дмитрий Бойцов. - Приятно, что наши новые станции теперь и в Москве называют «петербургскими», но это нас ко многому обязывает: каждый, даже типовой объект должен нести элемент новизны».

Станция «Нижегородская» в составе ТПУ Некрасовской линии (Москва). Фото: «Ленметрогипротранс».

Знай наших!

По труду и слава, и династии

Главный инженер Георгий Захаров назвал трудовые династии одним из важных признаков надежности предприятия, а его заместитель Игорь Культин уточнил, что основой тут является не кумовство, а достойные результаты труда людей, которые приходят в институт вслед за родителями, а теперь уже и дело прабабушек и прадедов продолжают!

- Интересно, что семейные трудовые династии у нас складываются по-разному, - комментирует Георгий Рафаэльевич. - Был у нас начальник отдела кадров Борис Александрович Романов, и его сестра Капиталина Александровна работала в охране института. Сейчас кадровый отдел возглавляет его дочь Людмила Борисовна Золотарева, а его внучка Яна Банькова - архитектор нашего архитектурно-строительного отдела (АСО), внук Евгений Романов - инженер-программист отдела информационных технологий и развития, невестка Ольга Романова - оператор множительной техники отдела выпуска проектов. Начало еще одной большой династии заложили в свое время главный специалист нашего технического архива Эраст Львович Надежный и его коллега и жена Тамара Самуиловна. Их дочь Ольга Эрастовна Щасная ныне - ведущий бухгалтер, внучка Анастасия Зинкевич - архитектор АСО, невестка - Лариса Надежная - техник отдела проектирования организации и механизации строительных работ, невестка Ольги Эрастовны Алеся Щасная - оператор множительной техники отдела выпуска проектов. Замечательное наследие оставила после себя главный специалист отдела проектирования организации и механизации работ Инна Васильевна Иванова: дочь - Ирина Юрьевна Малькова - ведущий инженер нашего сметного отдела, внучка Светлана Самойлова - руководитель группы того же отдела, а правнук Владимир Евдокимов работает переплетчиком отдела выпуска проектов. У заместителя гендиректора по проектированию метрополитенов Владимира Андреевича Маркова в отделе организации и механизации строительных работ инженером трудится сын Александр. А сыновья нашего зама гендиректора по проектированию автодорожных и железнодорожных тоннелей Андрея Николаевича Соловьева один, Роман Соловьев, работает ведущим инженером отдела проектирования тоннельных строительных конструкций, второй, Павел Имануилов, главный инженер проектов. Также главными инженерами проектов работают Вера Михайловна Гуданова и ее сын Павел Гуданов. Еще у нас инженером по технике безопасности работал Анатолий Алексеевич Минин, его жена Галина Романовна - специалист архива отдела выпуска проектов, а дочь Ольга Привалова - инженер отдела проектирования тоннельных строительных конструкций. У руководителя группы геологического отдела Тамары Павловны Рютиной племянница Елена Соловьева работает оператором множительной техники отдела выпуска проектов, дочь которой, Любовь Кононова - диспетчер отдела информационных технологий и развития. Пока, как минимум, по два представителя семейных династий, трудившихся и продолжающих работать в «Ленметрогипротрансе», у нас имеют семьи Вартаньян, Лебедевой-Родионовой, Навольской-Бурбиной, Беликовых, Жукановых, Паниной-Прокопьева, Иванченко-Красильной, Симоненко, Белявских, Шиловой-Клименковой, Колотовкиных, Долгова-Зайцевой, Кулиных, Русановых, Киреевых, Маховиковых, Стекольщиковых, Перовых, Балицких, Ворончихиных.

При этом институт никогда не был неким замкнутым сообществом. Здесь всегда ценили, прежде всего, профессиональные, деловые и человеческие качества. И когда возникает необходимость, не стесняются приглашать лучших со стороны. И нынешнего руководителя ЛМГТ Владимира Александровича Маслака «призвали» из Петербургского метрополитена. Но теперь и его сын Александр работает на одном из самых ответственных и сложных направлений деятельности «Ленметрогипротранса», возглавляя обособленное подразделение института в Москве…

Подготовил: Михаил БОБРЫШЕВ.