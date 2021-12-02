«Метропроект-М»: сотрудничество, которое помогает расти

Игорь Сулейманов, генеральный директор компании «Метропроект-М». Фото предоставлено компанией «Метропроект-М».

Не так много случаев, когда партнерство не ограничивается правилом «сделал дело - гуляй смело». Для компании «Метропроект-М» семь лет сотрудничества с НИИПИ «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) означают не только множество построенных вместе объектов: сама по себе компания развилась во многом благодаря партнерству с петербургскими коллегами, а сегодня чувствует себя вполне уверенно в качестве самостоятельного игрока на рынке проектных услуг.

С развитием растет взаимоуважение

- Изначально нас было несколько специалистов, имевших достаточно серьезный опыт работы, - вспоминает генеральный директор компании «Метропроект-М» Игорь Сулейманов. - Своим небольшим коллективом мы в 2013 году начали искать заказы. Как раз в этот период «Ленметрогипротранс» впервые вышел на московский рынок, где все активнее набирало темпы строительство метрополитена. Уже в начале 2014-го мы предложили институту свои услуги и получили от них первый заказ. Я всегда считал и считаю, что работают не компании, а люди в компаниях. Наша команда сразу показала, что можем успешно решать многие задачи. Нам это дало не только уверенность в своих силах, но и подтолкнуло к созданию своей проектной компании. А дальше все пошло по нарастающей…

В первое время «Метропроект-М» занимался малыми объемами, выполнять которые крупной организации было бы не так удобно, как небольшому мобильному коллективу. Сначала это были небольшие притоннельные и пристанционные сооружения. Поддержка такими заказами помогла на стадии становления. Однако сотрудничество проектировщиков двух столиц оказалось полезным взаимно. Когда петербуржцы пришли в Москву, у них не было полного понимания специфических вопросов, например, в части территориальных сметных норм. В Москве существуют свои нормы, которые отличаются от Санкт-Петербурга. Но юбиляры, имеющие огромный опыт, быстро во всем разобрались, москвичи подсказали только некоторые нюансы. И в ЛМГТ, конечно, оценили и эти компетенции новых партнеров.

- В основе отношений, думаю, лежит, прежде всего, высочайший профессионализм наших коллег из «Ленметрогипротранса», - отмечает Игорь Евгеньевич. - Любые вопросы, консультации, помощь - все решалось без проволочек. Сегодня наше предприятие представляет собой институт комплексного проектирования, в котором трудится более восьмидесяти человек. Мы сами уже многое можем в проектировании метро. И если поначалу нашим единственным заказчиком был ЛМГТ, то сегодня доля их проектов в нашем портфеле составляет до 20%. Остальные работы, в том числе, в качестве генподрядчика, мы выполняем для госзаказчиков, крупных проектных и строительных компаний. Бывает, соперничаем на конкурсах, но нашего взаимного уважения это никак не уменьшает.

Как проектировали переходы… к лучшему

Заказчики, партнеры и коллеги не могли не заметить качество работы «Метропроект-М». Например, на пяти новых станциях и шести перегонах Солнцевской линии метро, генпроектировщиком которых впервые в Москве выступал ЛМГТ, «Метропроект-М» уже занимался самыми разными проектами - проходки, конструкций обделки с сопутствующих мероприятий, инженерных сетей, гидроизоляции, пешеходных переходов.

При строительстве станции «Рассказовка», инвестор обратился уже напрямую в «Метропроект-М»: по программе развития транспортно-пересадочных узлов требовалось пристыковать к станции метро пешеходный переход от торгового центра. Москвичи выступили генпроектировщиками объекта, и впервые в этом качестве взаимодействовали с ЛМГТ, увязывали объекты метро и перехода конструктивно, со всеми инженерными системами. Та же история повторилась при строительстве Кожуховской линии метро. С одной стороны Рязанского проспекта строился станционный комплекс, в зоне которого должен был сноситься старый пешеходный переход. 70% сноса было выполнено, а тоннель под проспектом оставался.

- Питерцы были очень загружены, и показали заказчику - «Мосинжпроекту» - на нас, - рассказывает Сулейманов. - Реконструкция старого перехода с его интеграцией в станцию «Окская улица» - достаточно сложный с инженерной точки зрения проект. Объекты находились на разных отметках, у них были разные конструктивные особенности. Переход постройки 70-х годов, и его надо было усилить, «подвести» под современные нормы, увязаться с новой станцией. На том же переходе надо было выполнить водоотведение, восстановить существовавшее в старом переходе было невозможно, как и из-за конструктива применить известные сегодня современные решения.

Пришлось искать и применить альтернативный путь, принятый и заказчиком, и экспертизой, которые признали его наиболее рациональным и оптимальным в данном случае. Опять же, с подачи ЛМГТ получили большой плюс к репутации нашей компании: проект успешно реализован, все работает.

На восточном участке Большой кольцевой линии в составе проекта «Ленметрогипротранса» москвичи проектировали объездные дороги. А сейчас строится объединенное здание эксплуатационного персонала, которое увязано со станцией «Печатники». Кстати, его общая площадь боле 6 тыс. кв. м. На аналогичном, но большем по площади здании для «Калужской» «Метропроект-М» уже выступил генпроектировщиком. Площадь следующего здания - у станции «Столбово», составит более 13 тыс. кв. м.

Необычное становится обычным

В целом, основными для «Метропроект-М» остаются темы, связанные с метрополитенами, но уже до половины занимают и другие направления. К предприятию обращаются различные частные заказчики, в том числе победители гостендеров. А для столичного ГКУ «УКС» ныне в качестве технического заказчика по проектированию и генпроектировщика «Метропроект-М» создал проект одного из первых в России парков по обслуживанию электробусов!

- Теперь у нас есть желание сделать станционный комплекс в полном объеме своими силами, - говорит гендиректор «Метропроект-М». - Для этого мы имеем современную компьютерную технику, программное обеспечение, геодезическое оборудование. Кроме того, внедряем информационное моделирование на базе своего BIM-центра. Хотелось бы развиться до масштабов полноценного института, способного проектировать всю транспортную инфраструктуру - и метро, и скоростной трамвай, и крупные парки и депо. Все такие объекты для нас интересны, и мы хотим ими заниматься. Развиваться, кстати говоря, и с учетом того, что московский метрополитен теперь занимается и трамвайным хозяйством. Создание такой единой системы нам видится интересным и правильным направлением. Интересным с точки зрения унификации, в том числе, подвижного состава, технической, технологической увязки. На первый взгляд, это сейчас может показаться чем-то необычным, но если внимательно посмотреть на эту задачу, подумать, возможны очень хорошие перспективы...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

75 лет со дня рождения «Ленметрогипротранса» - это не только большая веха в развитии отечественного метростроения. Для нашего предприятия «Метропроект-М» это прекрасный повод сказать нашим коллегам из Санкт-Петербурга самые искренние слова признательности за их помощь и поддержку в становлении и развитии нашего коллектива.

Деятельность ЛМГТ - яркий пример созидательного, ответственного, профессионального отношения к своему делу, которое в хорошем смысле заражает всех, кто имел возможность работать с этими замечательными людьми, болеющими за метро и достойно продолжающими лучшие традиции всех поколений проектировщиков метро и тоннелей. Желаем коллективу «Ленметрогипротранса» так держать и впредь. Здоровья вам, благополучия и, конечно - новых проектов вашего любимого метрополитена Санкт-Петербурга, новых станций и линий в Москве и других российских городах!

(Игорь Сулейманов, генеральный директор компании «Метропроект-М»).

Не все в нормах

В конце 2019 года компания «Метропроект-М» выиграла конкурс на разработку проекта одного из первых в России парков по обслуживанию электробусов, и в августе этого года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Даже обладая достаточно богатым опытом проектирования сложных объектов транспортной инфраструктуры, специалисты «Метропроект-М» понимали, что одно дело, когда все технологии известны и понятны, известен алгоритм решения задач, и совсем другое - придумывать и разрабатывать алгоритм такого решения с нуля: многие вещи примеров, аналогов в России не имели, да и в мире только формируются и начинают применяться.

Первой проблемой стала сама зарядная инфраструктура. Есть два типа зарядных станций: медленного цикла и ультрабыстрого. В последнем случае, условно говоря: подъехал электробус, за 15 минут зарядил аккумуляторы - и поехал. Но минус такой скорости в довольно быстром приходе в негодность аккумуляторов. Чтобы они служили дольше, нужна медленная зарядка, с другой инфраструктурой: достаточным количеством стоянок с индивидуальными зарядными системами для каждого электробуса.

- Мы разработали специальные конструкции для установки зарядных модулей, - рассказывает Игрорь Сулейманов. - Их расположение, подводка к ним сетей были принципиально новыми задачами. Мы придумали удобную конфигурацию расположения стоянок электробусов и зарядных ферм, и эти вопросы были решены. Процесс утверждения в экспертизе был довольно долгий именно по причине того, что готовых алгоритмов решений до этого не существовало. Не готова, надо сказать и нормативная база, не до конца ясны и применительно к электробусам могут по-разному трактоваться действующие нормы. Сложно было обосновывать и доказывать то или иное проектное решение. Да и само понятие «электробус» не имеет определения, зато в нормах есть автобус с электродвигателем, и аккумуляторы есть в любом автотранспортном средстве, но это аккумуляторы другой емкости и предназначения. Отсутствие прямых определений, норм порождают разногласия в прочтении норм в отношении этого новшества. Поэтому все это пришлось доказывать и обосновывать расчетом. Опять же, методология расчета есть, а что и как мы считаем - ведь тоже опыта никакого не было. Пришлось применить весть наш инженерный опыт и навыки, чтобы все просчитать и доказать, что наши расчеты верны.

Подготовил: Михаил БОБРЫШЕВ.