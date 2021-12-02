Фура с оторвавшимся прицепом перегородила Московское шоссе у Шушар

Фура со съехавшим полуприцепом перекрала Московское шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Московское шоссе в районе Шушар опять встало в пробку. Это уже третьи сутки, когда по трассе невозможно проехать. Но если прошлые два дня причиной затора стали грузовики, которые не могли въехать на территорию логистического центра, то теперь – оторвавшийся от фуры прицеп.

- В сторону города Московское шоссе перекрыто фурой, потерявшей прицеп,- пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вылетевший из седла сцепки полуприцеп развернуло поперек дороги, из-за чего проехать невозможно от слова совсем. Пробка на въезд в Петербург скопилась от поворота на Ленсоветовскую дорогу, за которым встала аварийная фура и до развязки с Колпинским шоссе.

В итоге транспорт уходит на Софийскую улицу, а водители-дальнобойщики пытаются помочь коллеге вернуть прицеп на место.

На выезд из Петербурга пробки нет.

Напомним, что из-за прошлого затора пришлось менять маршрут автобуса №196, а МЧС развернуло пункты обогрева для водителей и пассажиров машин.