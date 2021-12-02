Социолог: активные и амбициозные уезжают из Петербурга, поэтому ожидания по зарплате здесь низкие

Петербуржцы хотят получать 192 тысячи в месяц, а зарабатывают только 58. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург оказался лишь четвертым среди крупных городов России в рейтинге «сколько денег в месяц надо для счастья». Опрос более 2500 тысяч человек провел один из сервисов поиска работы. И оказалось, что жители Северной столицы менее амбициозны в плане зарплатных ожиданий, чем не только москвичи – петербуржцев обошли жители Владивостока и Ростова-на-Дону. Причиной этому может быть как пассивность коренных горожан, так и отток наиболее активных людей.

- Реальные доходы за последнее время упали, и горожане боятся завышать свои ожидания. С другой стороны много активных людей, которые претендовали на высокую оплату труда, уехало из Петербурга. Не только за границу, но и в Москву, где доходы существенно выше. К сожалению, возможно, мы становимся более провинциальным городом, хоть это и не всем понравится, - рассказала «КП-Петербург» социолог, член Совета по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга Ольга Безрукова. – Прослойка активных и деятельных ищет возможности в других регионах. Я бы на месте работодателей задумалась: может стоить повысить зарплаты, чтобы люди не уезжали?

Впрочем, есть и другое предположение. Возможно, жители города на Неве просто более ценят другие вещи, такие как здоровье родных, например, что особенно важно в период пандемии. А счастье за деньги все рано не купишь.

Отметим, что согласно исследованию, желаемая зарплата в Петербурге составляет 192 тысячи рублей. С начала года финансовые аппетиты горожан выросли на 16 тысяч рублей (+9.2%). Это четвертый показатель по стране после Москвы (228 тысяч рублей), Владивостока (204 тысячи) и Ростова-на-Дону (198 тысяч).

При этом средняя предлагаемая зарплата в Северной столице, исходя из банка вакансий, едва превысила 58 тысяч рублей «чистыми».