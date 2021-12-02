Застрявшие на три дня в пробках около Шушар водители: «Кормим друг друга печеньками»

Многокилометровая пробка растянулась на три дня. Фото: Даниил Лебедев

Пробка на юге Петербурга в сторону поселка Шушары растянулась на три дня… Прошедшие 30 ноября снегопады затруднили движение автомобилей на Московском шоссе на участке от КАДа до Ленсоветовской дороги. Отрезок в 7,5 километра машины проезжают за пять часов. Усложняют обстановку фуры, которые то и дело застревают.

- Сложная дорожная обстановка на Московском шоссе возникла из-за того, что несколько грузовых фур застряли на боковых проездах, ведущих от логистических центров к Московскому шоссе. То есть грузовые терминалы не могли обслуживать прибывающий транспорт, в то время как большегрузы продолжали подъезжать, заполняя собой Московское шоссе, - объясняют причины пробок в комитете благоустройства Санкт-Петербурга.

Московское шоссе намертво встало из-за большерузов и нечищенных дорог. Фоото: Яндекс

Люди, живущие в этом районе, накаляются все больше, несмотря на морозы. Власти успокаивают народ и обещают разобраться, но пока ситуация не меняется.

- Это уже не смешно! Приходится каждый день возить ребенка в центр города, но путь домой превратился в мучение. В первый день стояли пять часов, вчера еще три. Мы с собой уже чай в термосе берем и еду. Каждый день готовимся к худшему, - жалуется жительница Шушар Наталья Захарова.

Автобусы, следующие от «Купчино» до Колпино, объезжали трассу по Софийской. Тем одни временем водители бросают машины на обочинах и идут пешком, а другие угощают соседей по полосе печеньем.

- Народ уже закипает, а сделать ничего не может. Вчера уже пачку печенья взял, чтобы хоть подобрели немного, - шутит водитель такси Вячеслав.

МЧС организовали пункты обогрева для водителей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области

В критическую ситуацию вмешались ГИБДД и МЧС, спасатели оборудовали пункты обогрева для водителей, которые опять оказались в снежном плену.

- Территория, на которой застряли грузовые автомобили, принадлежит частной компании, - пеняют власти. - Мы обратились к перевозчикам и владельцам логистических центров в районе Шушар с просьбой пересмотреть маршруты, чтобы разгрузить на некоторое время Московское шоссе. Грузовой поток уже сократился на 80 процентов.

Но чтобы движение восстановилось наверняка, к ситуации подключилась прокуратура, которая начала проверку. Предварительная причина шушарского апокалипсиса - неправильная уборка снега.