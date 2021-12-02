В Петербурге 3 декабря пройдет вторая нетворкинг-встреча конкурса стартапов "Бизнес Ангел"

Встречи Бизнес Ангел созданы для всех участников бизнес процессов.

3 декабря в 17.00 в Петербурге пройдет вторая нетворкинг встреча Первого ежегодного конкурса стартапов "Бизнес Ангел".

Эти встречи созданы для соединения начинающих предпринимателей и инвесторов.

Идеологом и организатором Конкурса выступила Ангелина Егорова - предприниматель, инвестор, автор и ведущая МЕДИАПРОЕКТА Бизнес Ангел, учредитель Фонда развития детского тенниса.

Вход на нетворкинг-встречу для всех бесплатный, только необходима регистрация.

Встречи Бизнес Ангел созданы для всех участников бизнес процессов: инвесторов, стартаперов, начинающих предпринимателей и акул бизнеса!

Уже завтра мы поговорим о проблематике развития стартап индустрии и частных венчурных инвестиций в России, о том, как привлекать крупный бизнес к развитию предпринимательства.

Возможно, именно здесь вы найдёте себе партнеров по бизнесу или просто интересных собеседников!

На прошлой встрече было много жарких дискуссий! Нас порадовали своим присутствием представители венчурной компании с доступом к инвестиционным возможностям на рынках США и ЕС - Arctic Ventures и Иван Сологуб, который помогает бизнесу и стартапам соединяться!

Приходите, будет интересно!

КОНКРЕТНО

3 декабря в 17.00

Коворкинг Page на Аптекарской набережной, 18.