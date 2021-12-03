Ирина Дрозденко: «Должны быть границы, переходить которые недопустимо»

Руководитель мультицентра социальной и трудовой интеграции во Ленобласти Ирина Дрозденко.

Занимаясь благотворительной деятельностью совместно с командой сотрудников фонда с 2013 года, и реализовав такие проекты как «Дорога к дому» и «Мультицентр», полагаю, что имею право на мнение относительно благотворительных проектов и тех, кто их реализует.

Сегодня, информационные ресурсы переполнены разнообразным контентом, достоверность и качество которого весьма сомнительны: все пытаются пропиариться, прорекламировать свой «продукт», привлечь внимание подписчиков, но должны быть границы, переходить которые недопустимо и преступно.

Манипулируя человеческими чувствами и эмоциями, эти «веб-попрошайки» разбрасывают по сети «листовки» с описаниями трагических ситуаций с детьми. Если ребенок тяжело болен, то сбор денежных средств непременно ведется на лечение в Европе или Америке, и никому даже в голову не приходит усомниться, что в период пандемии и закрытых границ все выезды на лечение невероятно усложнены или невозможны вовсе. Моя подруга каждый год вывозила детей с онкологическими заболеваниями в Израиль, но уже 2 года это стало невозможным из-за пандемии. Почти у каждого из нас есть свой пример – мы все столкнулись с этой ситуацией.

А барабан все крутится, денежные марафоны все идут и идут, собирают и собирают, и несомненно, КОМУ-ТО ЭТО НАДО. Только вот кому?!

В нашей стране есть известные благотворительные организации и фонды, которые вызывают доверие своей очевидной работой, ясностью целей и прозрачностью отчетов, и эта реплика НЕ к НИМ. Однако в последнее время появились сотни невнятных организаций, обозначающих свою миссию спасения истеричным кликушеством: «Там брошены умирающие дети», «в таком-то доме инвалид никогда не выходил на улицу», «бабушка брошена и никому не нужна», и это делается не просто так, ради красного словца, ведь у большинства соотечественников складывается ощущение, что мы находимся в какой-то Богом забытой отсталой стране.

Какой первый импульс возникает на такие горькие новости? Безусловно, связаться, выяснить адрес, уточнить потребности и помочь! Принести вещи, продукты, привезти врачей или строителей, задействовать весь свой полезный человеческий ресурс, чтобы оказать всю возможную помощь.

Увы, наученные горьким опытом общения с лже-спасателями, мы с коллегами по фонду теперь работаем иначе: не передаем наличные денежные средства, а сами оплачиваем конкретный препарат или медуслугу, контролируя всю документацию. Мы выясняем объем предоставляемой государственной помощи и лишь после этого делаем выводы о качестве и своевременности ее оказания. Отслеживая новостную повестку, мы обладаем актуальной информацией о последних происшествиях в регионе, уже заранее представляя себе, где и кому нужна наша помощь.

Впереди 3 декабря - Международный день инвалидов и социальные сети уже стали активно бурлить выдуманными проблемами несуществующих людей, предложенных нам с вами, чтобы обманом выманить ресурс (материальный моральный, физический, эмоциональный), который так нужен РЕАЛЬНЫМ людям, нуждающимся в нашей помощи и защите.

Как же хочется сказать таким «сетевым мошенникам»: НАЙДИТЕ СЕБЕ ДРУГОЕ ПОПРИЩЕ! Это не только страшный грех – обирать милосердного, это еще и статья УК, которую можно применить при желании…

И один профессиональный совет:

Международный день инвалидов – это не праздник, не шумная вечеринка и не очередной марафон помощи. Поздравлять людей с нарушениями и ограничениями здоровья неэтично и кощунственно.

Это день, в который мы можем рассказать: что мы сделали за прошедший год для наших земляков, имеющих инвалидность по состоянию здоровья. День, когда мы можем своими делами доказать, что мы составляем одно общество, все вместе являемся гражданами одной страны, одной планеты. Нет больших и маленьких добрых дел, мы все в состоянии внести весомый вклад в здоровье и процветание нашего общества – равноправных людей и безграничных возможностей.