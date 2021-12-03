Как проходит одна из главных мостовых строек Ленобласти

В ООО «ЕТС» рассказали, за счет чего удастся построить мост через реку Волхов фактически на два года раньше намеченного срока. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый мост находится на подъезде к городу Кириши. И его строительство сейчас идет полным ходом. Армирование и бетонирование, монтаж и сварка... На строительной площадке трудятся 90 человек! А в начале ноября началась надвижка пролетного строения – это филигранная работа, один из самых ответственных этапов в создании переправы.

ВЫСОКИЙ КЛАСС

Подрядчиком выступает общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТрансСтрой» (ООО «ЕТС»). Экскурсию по строительной площадке для нас провели руководитель контракта Виталий Сухоруков и начальник участка Михаил Волгин.

Мост через Волхов (как и мост через реку Свирь, который также сейчас строит ООО «ЕТС») сейчас считается одной из самых крупных строек во всей Ленобласти.

Длина переправы – около 436 метров, ширина – чуть больше 13 метров. Мост считается внеклассным. Для этого строители, которые занимаются его возведением, должны обладать самым высоким уровнем профессионализма. Виталий Сухоруков разъясняет нюансы: «Внеклассовость мостов определяется сразу по нескольким параметрам, ключевым из которых является длина пролетов. Самый длинный пролет моста через Волхов (русловой) – 124 метра. Это, безусловно, позволяет говорить о том, что эта переправа внеклассная».

По словам наших спутников, для строительства моста через Волхов ООО «ЕТС» специально приобрело несколько единиц уникальной техники. Так, сейчас мы видим, как на площадке работает гусеничный кран немецкого производства грузоподъемностью 110 тонн. А до этого тут активно использовали сверхмощную буровую установку. Раньше такое оборудование арендовали, а теперь решили обзавестись своим собственным.

– Что касается именно нашего участка, то без хорошей буровой установки было не обойтись. Глубина опор будущего моста достигает 36 метров, бурить приходилось в скальных грунтах, а это довольно сложно, – говорит Михаил Волгин.

Руководитель проекта Виталий Сухоруков и начальник участка Михаил Волгин. Фото: Артем КИЛЬКИН

С ОТЦОВСКОЙ ЛЮБОВЬЮ

Виталий Сухоруков пришел ООО «ЕТС» полтора года назад, однако строительством мостов он занимается уже больше 25 лет – четверть века! Например, он участвовал в возведении Крымского моста и даже получил именную грамоту от президента России Владимира Путина.

Как выражается сам Виталий Сухоруков, каждый мост для него – как ребенок. И нет такой переправы, которая бы чем-то не отличалась от предыдущей. Так и с мостом через реку Волхов – и у него есть свои особенности и свой характер. Даже такой опытный специалист, как Виталий Сухоруков, совершил для себя здесь несколько открытий.

– Прямо перед нами – так называемая легкая насыпь. И, если честно, я столкнулся с ней здесь впервые, – признается руководитель контракта. – Дело в том, что в этом месте было уложено больше 20 тысяч кубических метров пенополистирола (проще говоря – пенопласта). Она примерно в пять раз легче песка, однако такая насыпь, как вы видите, прекрасно справляется с нагрузкой.

Прямо на строительной площадке работает специальная лаборатория, которая осуществляет входной контроль качества материала. Тут же находится и цех изготовления металлоконструкций.

– Сюда привозят балки, которые потом монтируются и свариваются. В конечном итоге они становятся жесткими конструкциями. При помощи гидродомкрата они по рельсам как бы скользят вперед. Собрали – сдвинули, собрали – сдвинули... Так происходит надвижка, – говорит Михаил Волгин.

Для строительства моста через Волхов ООО «ЕТС» специально приобрело несколько единиц уникальной техники. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ

В начале ноября, когда началась надвижка, о которой упомянул начальник участка, строительную площадку посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Увиденным глава региона остался доволен. Он похвалил строителей, отметив и другой знаковый объект ООО «ЕТС» – мост через Свирь.

– Радует, что две главных мостовых стройки области – здесь и в Подпорожье идут быстрее сроков. Скоро киришане получат новый мост, а после ремонта старого город будет обеспечен сразу двумя мостовыми переходами через Волхов, – заявил в тот день губернатор 47 региона.

Впрочем, добавляет в свою очередь Виталий Сухоруков, останутся в выигрыше не только жители города Кириши. Приобретет вся Ленобласть. Если не весь Северо-Запад.

– Кириши – это крупный промышленный город. Газ, бензин... Достаточно сказать, что именно здесь находится ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», – подчеркивает руководитель контракта. – Продукция отсюда поступает в разные регионы страны. Очевидно, что наличие современной переправы даст положительный экономический эффект.

Фото: Артем КИЛЬКИН.

ФАКТОРЫ УСПЕХА

Что касается сроков, то ООО «ЕТС» идет с опережением графика. По контракту мост через Волхов необходимо сдать в 2025 году. Компания намерена сделать это уже в 2023-м! Как такое возможно?

– Я бы выделил два основных фактора, – говорит Михаил Волгин. – Это своевременное финансирование и то планирование работы, которое осуществляет руководство нашей компании (генеральный директор ООО «ЕТС» – Сергей Ракчеев).

– Согласен с Михаилом, но я бы добавил еще один фактор. Это люди, которые работают в ООО «ЕТС», – улыбается Виталий Сухоруков. – У нас что ни человек, то каждый – на вес золота. Карьерный рост тоже есть. Например, Виктор Мартинкевич пришел к нам рабочим и через несколько месяцев стал мастером. Или Александр Привалов, у него тоже очень хорошие перспективы, молодой и подающий надежды специалист. Не могу не похвалить и самого Михаила: смотрю на него – себя вспоминаю (смеется). Еще тридцати нет, а уже начальник участка.

Экскурсия подходит к концу. Работа будет вестись здесь еще на протяжении почти двух лет. Все основные строительные работы ООО «ЕТС» планирует завершить уже к декабрю 2022 года. До конца лета 2023 года будут выполнять благоустройство и укладка асфальта. Затем переправу введут в строй. Сомнений в том, что она будет служить долго, ни у кого нет. Ни у ООО «ЕТС», ни у служб, которые осуществляют внешний контроль.

ЦИФРА

2 тыс. тонн – столько весит строящийся мост через Волхов.

НА ЗАМЕТКУ

Заказчиком строительства нового моста через Волхов выступает «Ленавтодор». Общая стоимость работ составляет почти четыре миллиарда рублей.

Старый мост через Волхов был возведен 1966 году практически одновременно с основанием Киришей. Строительство нового мостового перехода потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.

КСТАТИ

Любопытно, что строители используют для своей работы временный мост. Это позволяет сэкономить на привлечении флота.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Реальность такова, что два серьезных объекта строит одна компания, но это реалии 44-ФЗ, который сегодня диктует рынку свои условия. Со своей стороны мы рады, что на столь долгожданные жителями мосты вышел серьезный подрядчик».

(из комментария главы дорожного комитета Ленобласти Дениса СЕДОВА «ДП».)

Подготовил: Михаил БОБРЫШЕВ.