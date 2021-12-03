«Мышеловка» для кредитора

Директор Торгового дома «Энерго» Павел Смирнов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году торговому дому «Энерго» исполнилось 30 лет. Этой весной мы уже беседовали с директором компании Павлом Смирновым: обсуждали рынки Петербурга и Северо-Запада, планы на будущее и особенности работы в новой реальности. Но юбилей - это еще и повод оценить тенденции, понять, с какими серьезными проблемами сталкивается добросовестный бизнес.

С ПАНДЕМИЕЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

- Павел Николаевич, сейчас уже можно подвести предварительные итоги уходящего года. Каким он стал для торгового дома «Энерго»?

- Честно говоря, уходящий год доставил бизнесу немало проблем и хлопот, хотя определенное удовлетворение от проделанной работы мы тоже испытываем. Предварительные прогнозы показывают, что, несмотря на новые витки пандемии, на выбивающие из нормального трудового ритма «каникулы», мы сможем обеспечить объем выручки не ниже уровня предыдущего года. В сложившихся условиях считаем, что это достойный результат, поскольку в целом, насколько нам известно, многие торговые предприятия понесли существенные убытки.

Самое главное - мы сберегли, можно сказать, сохранили наш большой и работоспособный коллектив. Именно люди, их энергия обеспечили необходимую динамику товарооборота, укрепили партнерские связи с розницей. Мы смогли весь год оказывать и спонсорскую поддержку ряду медицинских учреждений города, для которых год тоже сложился крайне напряженно.

- Сейчас к профилактическим мерам по борьбе с коронавирусом добавились новые требования по вакцинации сотрудников. Насколько нам известно, для бизнеса это больная тема.

- Соглашусь. Как-то постепенно, с легкой руки контролирующих органов руководители компаний стали превращаться в бюрократический инструмент отчетности по вопросу вакцинации. Возьмите, к примеру, такое требование: количество переболевших и вакцинированных сотрудников в коллективе должно составлять не менее 80 процентов. Смысл понятен. А как это выполнить? Надо не просто опросить, надо проверить сотни человек, работающих в компании, и отчитаться перед вышестоящей инстанцией по данному вопросу. А если кто-то недавно болел и ему пока нельзя делать прививку? А если человек просто не хочет прививаться? Добавлю к сказанному, что у некоторых сотрудников такое давление со стороны работодателей вызывает неприятие. Ничего подобного вы не найдете и во взаимных контрактных обязательствах работодателя и работника. В целом выполнение такого рода процедур отнимает немало времени и нервов. Я уже не говорю о нестыковках в требованиях некоторых контролирующих органов.

- Но и бездействовать в этой ситуации нельзя - себе дороже.

- Остается только надеяться, что закон о QR-кодах, который предполагается ввести в действие с февраля будущего года, облегчит участь топ-менеджмента компаний, занятого несвойственными ему функциями.

Современная логистика - это постоянное движение людей, техники и товаров. Фото: Артем КИЛЬКИН

НОВЫЙ ПОДХОД К БАНКРОТСТВУ

- Самое ценное в бизнесе - это опыт, и вы им неоднократно делились: рассказывали об особенностях взаимоотношений страховщиков и страхователей, о том, как пытались уходить от уплаты долгов обанкротившиеся компании. Какие проблемы наиболее остро проявились в последнее время?

- К самым болевым точкам я бы отнес вопросы реформирования института банкротства юридических лиц. О том, что они назрели, сейчас говорят откровенно и бизнесмены, и юристы, и многие законодатели, и судьи. Разговоров много, а дело двигается не так быстро, как хотелось бы. Около двух десятков лет, пока действует закон о банкротстве, в него вносилось множество изменений, а существенного прогресса не достигнуто.

Насколько известно, законопроект реформы банкротства был внесен в Госдуму еще весной этого года. Но, насколько этот документ реально отвечает чаяниям самих кредиторов, не знаю. А между тем именно кредиторы в условиях ныне действующего закона в этой сфере несут наибольший урон. Юристы называют удручающие цифры: в 60 процентах случаев проведения процедур банкротства кредиторы остаются ни с чем или, как в народе говорят, с дыркой от бублика. На остальные 40 процентов случаев приходится 3-4 процента удовлетворенных требований кредиторов.

Сейчас говорят, что если реформирование института банкротства позволит в несколько раз улучшить этот показатель, то это будет уже шаг вперед. Но, на наш взгляд, одного шага тоже недостаточно. Закон о банкротстве не должен иметь лазеек для недобросовестных людей, иначе кредитор годами не находит правового решения своих проблем.

- Вы говорите это, основываясь на собственном опыте?

- К сожалению, да. Чтобы было понимание, расскажу историю из нашей деятельности. Более десяти лет назад мы начали сотрудничать с довольно успешной компанией «Анима Трейд». Специфика операций обычная: интернет-торговля, розница, оптовые поставки кормов для домашних животных. Мы стали одним из поставщиков этой фирмы. Долгое время динамика взаимоотношений нас радовала, обороты росли. Оплату поставок нам не задерживали. Но осенью 2017 года плательщик вдруг прекратил перечисление средств за поставленные товары. В чем дело? В «Анима Трейд» нам объяснили причины: произошло укрупнение торговой сети, ребрендинг, приобретение нового оборудования, другие издержки. Долги будут погашены за счет банковского кредита… Однако все эти обещания так и остались на бумаге. Бывший партнер задолжал нам около 24 миллионов рублей.

ФИНАНСОВОЙ КАТАСТРОФЫ НЕ БЫЛО

- Обычно долги взыскивают в судебном порядке. Вы так и сделали?

- Конечно! Но было поздно: компания «Анима Трейд» была признана банкротом и в отношении нее начались соответствующие процедуры. На первый взгляд все логично, но непонятно другое: как позднее выяснилось, за несколько месяцев до банкротства у этой организации имелись совокупные активы в размере 157 миллионов рублей! Только товара было на сумму 111 миллионов рублей! То есть фирма-банкрот, по сути дела, была вполне платежеспособной, могла погасить долги. Для сравнения приведу реестровую стоимость требований кредиторов, предъявленных к «Анима Трейд». Она составляет 90 миллионов рублей. Как бизнесмен, могу сделать вывод: никакой финансовой катастрофы над компанией не нависало, но кто-то, видимо, посоветовал обанкротить предприятие и не платить по счетам.

- Но если у «Анима Трейд» были средства, товары, имущество - значит были шансы и на удовлетворение претензий к предприятию-банкроту?

- И мы так считали. Но в историях такого рода крайне важную роль играет личность арбитражного управляющего в процедуре банкротства - человека, который должен принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, анализировать финансовое состояние, выявлять кредиторов и дебиторов. И так далее. Каким хочет видеть этого специалиста любой добропорядочный кредитор? Прежде всего это должен быть человек, независимый от фирмы-должника, от аффилированных с ней структур. Это должен быть менеджер, юрист с незапятнанной репутацией, желанием досконально разобраться во вверенном ему хозяйстве и постараться исполнить свои обязанности добросовестно в интересах кредиторов.

Что мы имеем на деле? Сейчас кандидатура такого управляющего предлагается инициатором процедуры банкротства и утверждается арбитражным судом. И во многих случаях этот порядок позволяет провести кандидатуру человека, как раз не столько независимого, сколько связанного с интересами якобы разорившейся фирмы.

- Кто попал на должность арбитражного управляющего в вашем случае?

- Им стал Игорь Николаевич Галичевский, и в этом деле не обошлось без странностей. Банкротство торговой фирмы инициировала некая ассоциация «Союз судебных экспертов», основным видом деятельности которой является проведение судебно-медицинских экспертиз. Какое отношение это имеет к кормам для животных? Ответить затрудняюсь. Но зачем-то ей понадобилось приобрести у одного из поставщиков «Анима Трейд» по договору право требования на сумму чуть более

1 миллиона рублей и, не получив возврат средств, подать в суд на признание должника банкротом. Однако одна маленькая деталь настораживает: офис господина Галичевского, который был назначен конкурсным управляющим, находится по тому же адресу, что и офис экспертов. Есть и некоторые другие факты, вызвавшие у нас вопросы.

Склад компании - это высокий уровень механизации. Фото: Артем КИЛЬКИН

НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

- Что произошло, после того как Галичевский приступил к своим обязанностям?

- Вместе с другими кредиторами «Анима Трейд» мы ждали, что конкурсный управляющий приступит, что называется, к полной инвентаризации финансов, имущества, товарной массы, транспортных средств должника. Изучит переданную ему документацию. Предоставит полный объем информации на собраниях кредиторов.

Однако ничего этого не случилось. Зато было потеряно драгоценное время, в течение которого должник мог при бездействии и попустительстве конкурсного управляющего, возможно даже под его чутким руководством, спокойно распоряжаться выведенными активами, кредитными ресурсами, транспортными средствами и прочим имуществом. Пришлось пройти все возможные судебные инстанции, чтобы добиться хоть какой-то справедливости. В конце концов мы добились своего. В многочисленных судебных разбирательствах было признано: Галичевский действовал недобросовестно и неразумно, не принял меры к поиску, выявлению и возврату имущества должника. И так далее и в том же духе.

- И что в итоге?

- В сентябре 2019 года в связи с допущенными нарушениями законодательства Галичевский был отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего «Анима Трейд». Его преемник тоже долго на этом месте не задержался. И сейчас уже третий арбитражный управляющий ведет конкурсное производство. Конца всему этому не видно.

- Не пробовали обращаться в правоохранительные органы?

- Конечно, обратились. Есть в деле признаки мошенничества отдельных лиц с целью завладения материальными ценностями. Следователи Невского района возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», опросили фигурантов дела. Появился ряд серьезных вопросов и к руководству «Анима Трейд», и к бывшему конкурсному управляющему. Открылась перспектива возбуждения дела по отдельным эпизодам

196-й статьи Уголовного кодекса «Преднамеренное банкротство»…

И тут снова неожиданный поворот судьбы. В феврале этого года неожиданно скончался директор и собственник «Анима Трейд» Эдуард Мельников. Это, конечно, осложняет дело, но мы будем продолжать бороться.

Уходящий юбилейный год был для компании непростым, но плодотворным. На будущий тоже много планов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ

- Что важного можно вынести из этой истории по вопросу банкротной реформы?

- Что бы мы ни меняли в законе о банкротстве, как бы ни реформировали эту сферу, без независимого статуса конкурсного управляющего нам не обойтись. Если материальные интересы управляющего и должника пересекаются, то это может привести в конечном счете к нарушению норм, законов и принципов справедливости.

- Это кажется таким очевидным, только как этого добиться?

- Ну есть же в межбанковской сфере своего рода негласный список надежных и ненадежных заемщиков. Почему бы не завести и реестр конкурсных управляющих, который бы учитывал репутацию, опыт, квалификацию специалистов, которые занимаются этим видом деятельности. Тогда арбитражные суды могли бы назначать конкурсных управляющих, ориентируясь не на желания инициаторов банкротств, самих должников, а на вполне определенные критерии. При совпадении ряда критериев выбор может быть случайным. Ну а пока, как видите, кредиторы попадают в «мышеловку», где их ждет не столько «сыр», сколько хождение по судебным кругам.

И последнее: надо посмотреть в целом на реформу банкротства с позиций поиска возможностей санации и сохранения предприятий, а не только ликвидации. В стране столько добросовестных кредиторов, пострадавших от внезапных банкротств партнеров, что настало время в должной мере учесть и их интересы.

- А что бы вы посоветовали предпринимателям, которые запросто могут оказаться в такой же ситуации, как и торговый дом «Энерго»?

- Ситуация в экономике сегодня непростая, и сложности могут возникнуть у любой компании. Но, если некие «консультанты» начинают вам советовать использовать процедуру банкротства для выхода из сложной ситуации, задумайтесь: а какие будут последствия? Вы можете лишиться имущества, репутации и даже свободы. Поэтому проконсультируйтесь у других управляющих и юристов, оцените альтернативы. Если бы директор и собственник «Анима Трейд» Эдуард Мельников не скончался, мы обязательно довели бы это дело до логического конца.

- Разговор у нас получился не очень юбилейный в юбилейном для компании году, но хочется пожелать вам успехов.

- Спасибо! На будущий, 2022 год у нас намечено много планов и проектов. Надеюсь, все они воплотятся в жизнь.