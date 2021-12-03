Мороз и солнце, но сначала снег: метеоролог о погоде на выходные в Санкт-Петербурге

Метеорологи обещают снег и морозы в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снежные и морозные выходные ждут жителей Петербурга и Ленобласти. Резкое похолодание намечается на воскресенье, когда температура в городе будет падать ниже -15, а в пригородах легко может быть за -20 градусов. Чего ждать от погоды в ближайшее время, «Комсомольской правде» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Ближайшее, что нас ждет – это снег, который начнется в ближайшие часы и будет идти до вечера, а потом и всю первую половину субботы. Поэтому пасмурно. Ветер северо-восточный и северный, от слабого до умеренного. Температура в течение суток -5…-7 градусов. А вот затем действительно начнется резкое похолодание, - уточнил метеоролог.

В ночь на воскресенье температура в Петербурге упадет до -15, а в пригородах и до -19 градусов. По Ленобласти будет -15…-20, в отдельных районах может быть и -24 градуса.

Днем в городе термометры покажут -10…-12, в области чуть холоднее. Зато снега не будет, а небо прояснится. Почти как у Пушкина: «Мороз и солнце, день чудесный…».

- Усиление мороза означает прояснение на небе, облачности станет меньше. Холодно, но визуально погода воспринимается более хорошей, - отметил Юрий Куткевич

Трескучие морозы не отступят и в ночь на понедельник, но днем 6 декабря снова налетит циклон, морозы отступят, пойдет снег. Такая погода продержится минимум до середины недели, ну а дальше точного прогноза специалисты пока не дают.