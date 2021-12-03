В Сбере и центрах «Мой бизнес» можно зарегистрировать бизнес и открыть счет в режиме «одного окна». Фото: пресс-служба Сбера.

Регистрация бизнеса и получение необходимых банковских услуг в Петербурге в режиме «одного окна» стала доступнее. С 12 ноября каждый, кто захочет зарегистрировать своё дело в центрах «Мой бизнес», может получить необходимое банковское обслуживание. Опция стала доступной благодаря соглашению между Фондом развития субъектов МСП в СПБ и Сбербанком. Также возможность регистрации бизнеса доступна во всех офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.

Сегодня зарегистрировать своё дело и открыть банковский счёт можно и дистанционно, и в офисах уполномоченных компаний. Для дистанционной регистрации, например, через портал «Деловая среда», необходимо иметь биометрический загранпаспорт.

Анатолий Песенников, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Раньше для проведения всех необходимых процедур по регистрации ООО или ИП требовалось много времени, при этом регистрация осуществлялась в одном месте, открытие расчётного счёта в другом, и всё это создавало определенные неудобства для предпринимателей. Сегодня сервис доступен в режиме «одного окна» в нескольких офисах в каждом районе города, а также онлайн».

Елена Церетели, директор НО «Фонд развития субъектов МСП в СПБ»:

«Объединяя усилия, мы можем большего добиться. В этом суть партнёрства. Если мы хотим роста малого и среднего предпринимательства – надо создавать условия для развития предпринимательства. В век цифровых технологий регистрация бизнеса должна быть быстрой и удобной. Новый сервис, который появился благодаря сотрудничеству Центра «Мой бизнес» и Сбера, поможет начинающим предпринимателям сэкономить время и деньги, и в целом внесет вклад в улучшение делового климата Санкт-Петербурга».