Сергей Бебенин: Главное умение настоящего депутата - отделять личное от общественного

В ЗакСе Ленобласти Сергей Бебенин работает с 2007 года. Фото: Управление пресс-службы и информации Государственной думы.

Накануне окончания парламентского года председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин встретился с журналистами и рассказал о предварительных итогах и перспективах работы нового созыва. Он ответил на самые волнующие вопросы: что у ЗакСа на повестке дня на следующий год, почему парламент поддержал федеральный закон о QR-кодах, а также объяснил, каковы два главных навыка настоящего депутата.

ЭТАП ПРИТИРКИ

По словам Бебенина, новый состав Законодательного собрания Ленинградской области выглядит перспективно, но пока в нем идет притирка. Не все избранные депутаты к концу парламентского года успели освоиться на должностях.

- Так всегда бывает, когда начинает работу новый созыв, - констатировал Сергей Бебенин. - Приходят люди, которые считают, что любые инновации, которые они могут с трибуны объявить, тут же реализуются. Это не так. Депутат должен понимать свои возможности. Все наши инициативы подкреплены доходной частью бюджета, 164 миллиардами рублей, каждый из которых уже расписан по программам и законопроектам первоочередной важности.

Один из основных навыков настоящего депутата, по мнению главы парламента, - умение широко смотреть и правильно расставлять приоритеты.

- Мы должны решать вопросы всего региона исходя из приоритетов развития, - заключил председатель Заксобрания, - и исходя из заявленного губернатором еще лет десять назад принципа: независимо от того, где человек живет, стандарты, обеспеченные властями в разных сферах - от здравоохранения до строительной политики, должны быть едиными. На этом фоне странно видеть, как некоторые депутаты пытаются решать местечковые проблемы, забывая об этом основополагающем принципе.

Но это не означает, что новый ЗакС окажется не таким эффективным, как старый. Этап притирки, особенно при такой серьезной ротации (из 50 человек всего 24 перешли из прежнего созыва), неизбежен. И главная задача грамотного председателя - обеспечить всем равные права и возможности, а тех, кто еще не вполне понимает свои задачи на новом месте, правильно сориентировать.

СВОБОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Задач, отмечает Сергей Бебенин, в грядущем году у парламента много. Например, предстоит решить вопрос с нашумевшей мусорной реформой - прежде всего сформировать адекватную и справедливую тарифную политику.

- У нас многие имеют по два домохозяйства - квартиру и дачу, - заключил Сергей Бебенин. - И возникает вопрос: если человек постоянно живет в квартире, а на дачу приезжает время от времени, почему он должен платить за вывоз мусора и там, и там? Безусловно, оказанная услуга должна быть оплачена, но если услуги по факту не было, как мы можем требовать с человека деньги? Этот вопрос сейчас активно обсуждается.

Прокомментировал Бебенин и вызвавшую народные волнения новость о «законах про QR-коды»: не так давно Законодательное собрание Ленобласти обсуждало их вслед за остальными регионами и в целом решило поддержать.

- Сейчас на одной чаше весов - личные свободы отдельно взятой группы людей, а на другой - безопасность и выживание общества в целом, - подчеркнул председатель парламента. - Что в этой ситуации в приоритете, обсуждать излишне. Я лично вакцинировался и ревакцинировался вполне благополучно, даже несмотря на то, что нахожусь во всех возможных группах риска. Это тоже первоочередная задача политика: уметь вычленять главное и жертвовать какими-то своими преференциями ради всеобщего блага.