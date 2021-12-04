Объехать пробку под Шушарами водителям стоило полторы тысячи рублей

Петербургские водители пожаловались на огромный тариф за простой на М-11. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

История с трехдневной пробкой возле поселка Шушары до сих пор не отпускает петербуржцев. И пусть затор на Московском шоссе уже исчез, автомобилистов ждал другой сюрприз. Тем, кто попытался объехать транспортный коллапс по платной трассе М-11, пришлось заплатить по полторы тысячи рублей.

- Простояла 2 часа на пункте оплаты, а на кассе сказали талон просрочен, оплатить придется полную сумму. Возмущению нет предела, у них на пункте бардак. Из 9 полос, работало только 4. Там создали огромную пробку и люди должны были оплатить полную стоимость. Таких как я, было очень много, - жалуется Елена Шереметова в группе «Колпинский район» в соцсети «Вконтакте».

Стоимость проезда на этом участке 60 рублей. Фото:СОЦСЕТИ

И такими жалоб десятки. Люди не понимают, что им делать.

Пробка на М-11 образовалась на выезде на улицу Софийская, дорога как раз идет параллельно Московскому шоссе и была альтернативным объездом. Обычно, если водитель едет по ней не больше 13 километров и двух часов, то платит 60 рублей. Но три дня подряд автомобилисты не укладывались в данный временной лимит и система рассматривала их как проехавших полный путь от Твери до Петербурга. Автомобилистам пришлось платить по максимальному тарифу - до 1 600 рублей.

Платная дорога принадлежит компании «Автодор-Платные Дороги». В компании говорят, что в курсе ситуации, но считают, что…виноваты сами водители. Якобы, это они где-то нарушили, либо попытались схитрить. Да и вообще - это не сбой в системе, она так настроена специально, чтобы бороться с «зайцами». В соцсетях есть даже специальные паблики, где рассказывают, как дешево проехать по М-11.

- Это группы по обмену билетов. Въехал на М-11 в Питере. Подъехал к Москве и предлагаешь в чате талончик. Тебе в обмен дают талон въезда с Москвы. И ты как будто только заехал, развернулся и поехал обратно. Платишь копейки, как и тот, что с твоим талоном на Питер рванул, - объясняет водитель Андрей Андреевич.

Но в «Автодоре» все равно готовы разбираться с каждым случаем в частном порядке и просят водителей, кто действительно стоял в многострадальной пробке под Шушарами, обратиться в их компанию.

- Сбоев в системе у нас почти быть не может. Я более чем уверен в этом. Но с недовольными водителями, мы готовы разбираться. Пусть пишут в компанию «Автодор», мы решим этом вопрос. Никого не обидим, - рассказал «КП» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

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