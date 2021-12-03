«Как ежики в тумане»: Прорыв трубы с кипятком парализовал юго-запад Петербурга

Трубу с кипятком прорвало на юго-западе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Огромная лужа кипятка появилась днем в субботу, 4 декабря, на перекрестке улиц Маршала Захарова и Десантников на юго-западе Петербурга. На месте прорвало трубу. Как рассказали «КП-Петербург» очевидцы, дорогу почти моментально заполнило паром: «Как ежики в тумане все!». Горячая вода начала подтоплять дороги. На место прибыла аварийная бригада «Теплосети» для устранения проблемы.

Район маршала Захарова и Десантников оказался в пару. Фото: СОЦСЕТИ

- Воды в ближайших домах нет, перекрыли дорогу в сторону «Юноны». «Аварийка» по громкой связи просит всех разойтись из этой дымки, огораживают территорию, - сообщил «Комсомолке» очевидец на правах анонимности.

Людьми руководит бригада "Теплосети", чтобы никто не ступил в опасную зону. Фото: СОЦСЕТИ

Из-за прорыва трубы часть юго-запада города парализовало. На время изменили трассы автобусных маршрутов с номерами 83, 87, 111, 142, 160. Люди прячутся по парадным и магазинам, пугаясь пара. «КП-Петербург» обратилась за комментарием в пресс-службу «Теплосетей». Там отметили, что ремонтные работы продлятся не более 20 часов.

- Технологическое нарушение обнаружили на улице Маршала Захарова, 50. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. От УК требуется постоянно контролировать системы отопления в домах и производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, - подчеркнули в пресс-службе «Теплосети».

От местных жителей просят не подходить к перекрестку с лужей кипятка, потому что это опасная зона.