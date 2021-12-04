«Апокалиптичная ситуация»: Рестораторы Петербурга массово готовятся к повышению цен в меню

Рестораторы Петербурга жалуются на вынужденное повышение цен в меню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рестораторы Петербурга массово готовятся к повышению цен в меню. Предварительно, ощутимые перемены в стоимости блюд посетители смогут заметить с начала следующего года. «КП-Петербург» связалась с вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров Леонидом Гарбаром, чтобы выяснить, есть ли возможность сдерживания роста цен во время пандемии.

- Это не новость (повышение цен в меню – Прим.Ред.). Если вы заметили, последние две-три недели подогревалась ситуация в СМИ. Пошли заявления крупных сетей, что они будут вынуждены поднять цены… - отмечает эксперт.

Гарбар не понимает, как в нынешних условиях рестораторы могут сдержать рост цен, предпосылок для этого попросту нет, поскольку есть огромная зависимость от поставщиков, которые диктуют условия.

- Как можно снизить цены, если ты зависишь от поставщиков, а они повышают цены на продукты? Мы же готовим из тех же продуктов, что есть в ритейле. В последнее время много новостей о подорожании. Макарон – в 3,5 раза. Чтобы вы представляли картину: условно, вы покупали продукты для омлета за 30 рублей, готовили и продавали его за 100, а теперь поставщику отдается уже 90 рублей. Все поднимают цены, куда не глянь: коммунальщики, поставщики, арендодатели, энергоносители. Что остается? – разводит руками Леонид Гарбар.

При этом рестораторы сетуют, что увеличиваются расходы и на зарплату персонала. А денег брать неоткуда.

- Апокалиптичная ситуация, – эмоционально говорит эксперт. – Во время пандемии многие работники уехали в свои регионы из столиц, потому что дома им легче по условиям. Есть и те, кто вообще разочаровался в профессии, ушел из нее, увидев бесперспективность. Пандемия показала, что профессия уязвима. Сейчас идет отток на побережье, на юг, людей «перекупают» зарплатами. Поэтому в Петербурге и стали поднимать зарплаты. Если раньше у вас шеф-повар стоил, например, тысяч 70, то сейчас – 150. А где деньги взять на оплату труда?

При этом Леонид Гарбар назвал сомнительным сведения, что в 2021 году в Петербурге открылось больше заведений общепита, чем закрылось. По его словам, это создает ложную видимость, что с индустрией все в порядке.

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