«Выпадет еще до 5 сантиметров осадков»: Снегопад вновь накрыл Петербург и создал пробки даже в выходной день

Снегопад не прекращает атаковать Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Снегопад вновь застал врасплох жителей Петербурга, в том числе коммунальщиков и дорожников. В городе наблюдаются 7-балльные пробки, водители то и дело попадают в опасные и курьезные ДТП. При этом до конца субботы, 4 декабря, в городе выпадет еще до 5 сантиметров осадков, о чем «Комсомолке» рассказал Леонид Старков, ведущий метеоролог «Гисметео». По словам синоптика, снег прекратит падать уже в воскресенье, однако будет куда морознее, из-за арктического антициклона.

Почти 25 сантиметров снежного покрова - подарок для ребятишек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Последние дни в Санкт-Петербурге было по-зимнему снежно. Сформировался значительный снежный покров. Сегодня на утро он составлял 20 сантиметров, по данным метеостанции в Петроградском районе. В области и того выше – 25 сантиметров, а на востоке до 40, – рассказал «КП-Петербург» Леонид Старков. – Для начала зимы эта высота достаточно большая. Снег, который сейчас идет, это влияние циклонов, сейчас они идут через Скандинавию. Погода ушла от оттепели. За субботу снежный покров увеличится на 3-5 сантиметров. В ночь на понедельник можно прогнозировать уже 20-градусные морозы.

Судя по официальному сайту администрации Петербурга, дороги города чистят 1,1 тысячи единиц техники. Правда, в Пушкине водитель снегоуборочной машины перестарался и своим огромным ковшом случайно убрал попутный автомобиль. Тем не менее, жители разных районов и пригородов продолжают жаловаться на дорожную обстановку в соцсетях.

ДТП сегодня достаточно много, но смертельных, к счастью, нет. Фото: vk.com/spb_today

- На объездной дороге в Янино каждый день продолжают улетать машины в кювет. На раскатанной колее цепляется «обочина» с перепадом глубины, после чего машину начинает мотать, и она летит в кювет. Жалобы до администрации Заневки доносили, но не чистки дороги, ни ремонта обочины не произошло, - в частности пишет один из автомобилистов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Зато на морозце красивые пейзажи и вот такие вот маленькие чудеса. Фото: vk.com/spb_today

Водители сходятся во мнении, что главная проблема при такой погоде – неумение рассчитать свой тормозной путь. Например, у станции метро «Проспект Славы» «Фольксваген» угодил под попутную «ГАЗель». А на Среднеохтинском проспекте таксист подтолкнул микроавтобус, после чего тот вылете на встречку в новый кроссовер.

Но морозная и снежная погода может быть и эффектной. В Сестрорецке у Финского залива образовалось «царство Снежной королевы» - кусты и камни обледенели, причем необычными узорами. А при прорыве трубы с кипятком на юго-западе Петербурга появился пар, который заволок целый квартал. Атмосферно, но страшновато.

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