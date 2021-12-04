Мошенники взломали аккаунт правительства Петербурга во «Вконтакте»

Неизвестные мошенники взломали аккаунт правительства Санкт-Петербурга во "Вконтакте" и предложили пользователям "получить подарок". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенники взломали аккаунт правительства Санкт-Петербурга во «Вконтакте». Неизвестные атаковали официальный рупор Смольного около 19:00 в субботу, 4 декабря. Мошенники под видом администрации предлагают пользователям, подписанным на аккаунт, перейти на сайт и получить некий подарок якобы в честь дня рождения организации. Естественно, ссылка ведет на подозрительный сайт, который может украсть личные данные пользователя, в том числе пароль от личного аккаунта во «Вконтакте».

Такое сообщение получили, предварительно, тысячи подписчиков аккаунта Смольного. Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики странички Смольного, подкованные в вопросах безопасности в Сети, пришли в комментарии и массово жалуются. Некоторые добавляют, что SMM-специалист может лишиться работы после такого прокола.

- Вас взломали, а ведь аудитория немаленькая! - ругается один из подписчиков.

Официально Смольный пока никак не комментировал произошедшее. К слову, сутками ранее автору этой заметки приходил похожий спам от мошенников, только в тот раз они взломали аккаунт сетевого издания TJournal. Тогда журналисты среагировали оперативно, извинились и попросили не верить злоумышленникам.