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Происшествия4 декабря 2021 16:28

Мошенники взломали аккаунт правительства Петербурга во «Вконтакте»

Подписчикам странички Смольного предложили получить некий подарок, но на деле ссылка ведет на опасный сайт
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Неизвестные мошенники взломали аккаунт правительства Санкт-Петербурга во "Вконтакте" и предложили пользователям "получить подарок".

Неизвестные мошенники взломали аккаунт правительства Санкт-Петербурга во "Вконтакте" и предложили пользователям "получить подарок".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенники взломали аккаунт правительства Санкт-Петербурга во «Вконтакте». Неизвестные атаковали официальный рупор Смольного около 19:00 в субботу, 4 декабря. Мошенники под видом администрации предлагают пользователям, подписанным на аккаунт, перейти на сайт и получить некий подарок якобы в честь дня рождения организации. Естественно, ссылка ведет на подозрительный сайт, который может украсть личные данные пользователя, в том числе пароль от личного аккаунта во «Вконтакте».

Такое сообщение получили, предварительно, тысячи подписчиков аккаунта Смольного. Фото: СОЦСЕТИ

Такое сообщение получили, предварительно, тысячи подписчиков аккаунта Смольного. Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики странички Смольного, подкованные в вопросах безопасности в Сети, пришли в комментарии и массово жалуются. Некоторые добавляют, что SMM-специалист может лишиться работы после такого прокола.

- Вас взломали, а ведь аудитория немаленькая! - ругается один из подписчиков.

Официально Смольный пока никак не комментировал произошедшее. К слову, сутками ранее автору этой заметки приходил похожий спам от мошенников, только в тот раз они взломали аккаунт сетевого издания TJournal. Тогда журналисты среагировали оперативно, извинились и попросили не верить злоумышленникам.

ЧППроисшествия: ЧП