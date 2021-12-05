Артистки Мариинского театра матом раскритиковали пение молодых вокалистов на международном конкурсе в Петербурге

Олеся Петрова выложила видео с комментарием в свои социальные сети ФОТО: соцсети

3 декабря в Северной столице завершился Международные конкурс оперных певцов «Санкт-Петербург». Победители выбраны, награды вручены, казалось бы, можно наслаждаться результатами, но не тут то было. В Инстаграме одного из членов жюри, артистки Мариинского театра Олеси Петровой, сразу после окончания конкурса появился ролик с неоднозначными высказываниями в сторону конкурсантов.

- Город над вольной невой... - лирично начинает свое видео для Instagram Олеся Петрова.

- Ребят, что я вам хочу сказать... Надо копить деньги и заниматься с нормальными ... [блин] педагогами, - перебивает ее коллега Александра Кабанова. - Потому что то, что мы сегодня прослушали - это ... [кошмар]!

- Это вы только сегодня, а мы уже шесть дней слушаем, - поддерживает ее Петрова.

- В общем, даешь хороших вокалистов! - смеется Александра.

- Ура, конкурс закончился, счастье есть, - заканчивает Олеся.

Артистка Мариинского театра Олеся Петрова была членом жюри на этом конкурсе ФОТО: соцсети

Такое поведение члена жюри омрачило победы и достижения конкурсантов. Одна из участниц конкурса Дарья Лозинская не смогла пройти мимо услышанного. Видео из Инстаграма Олеси она выложила в группу конкурса.

- Есть большая разница между частным мнением в коридоре и публичным мнением официального лица. Конкурсанты платили деньги за участие, старались пройти в финал, а их за это публично оскорбили, - комментирует Дарья. - Это очень неприятно и непрофессионально.

Для участия в конкурсе некоторые артисты приехали в Петербург из других городов и стран, но сразу после финала они услышали оригинальное "поздравление" от жюри.

Видео было опубликовано сразу после окончания конкурса

- На этот конкурс приехали ребята с разных стран, чтобы выступить. Но сразу после завершения конкурса мы все увидели такой вот комментарий от члена жюри. Конечно, все рады своим наградам, но все же праздник немного омрачился, - рассказала Дарья "КП-Петербург".

После этого Олеся Петрова закрыла свою страницу в социальной сети и никаких комментариев пока не дает. Вместо нее в дискуссию вступил оргкомитет конкурса.

- Первые туры шли почти по 10 часов. Представьте себе нагрузку, когда за день нужно послушать 7-9 часов музыки? Не поверхностно, а вдумчиво, анализируя. Будут ли публичные извинения от оргкомитета? Мы работали и честно выполнили свою работу, которой гордимся.За комментариями от частных лиц стоит обратиться к ним самим, - написали на странице конкурса организаторы.